Caleres en baisse après que l'entreprise a averti de résultats en dents de scie pour le quatrième trimestre et nommé un directeur financier intérimaire

(Mises à jour)

22 janvier - ** Les actions du distributeur de chaussures américain Caleres CAL.N ont baissé de ~2% à 13,79 $ ** Caleres, dont la marque Stuart Weitzman est vendue dans les magasins Saks Global, a averti mercredi de la volatilité potentielle des bénéfices du 4ème trimestre liée à la faillite du conglomérat de grands magasins haut de gamme ** La société déclare que la faillite pourrait poser un risque allant jusqu'à 6 cents par action pour les prévisions de bénéfices du quatrième trimestre

** La société nomme Dan Karpel au poste de directeur financier par intérim, l'actuel directeur financier Jack Calandra devant quitter ses fonctions d'ici la fin du mois

** L'analyste Dana Telsey, du Telsey Advisory Group , déclare que la transition du directeur financier est une surprise, bien que nous soyons quelque peu encouragés par la vaste expérience de Karpel chez CAL

** Le départ intervient à un moment difficile pour la société, alors que CAL tente d'intégrer Stuart Weitzman dans un environnement macro difficile, et que s'ajoute maintenant la complexité de la faillite annoncée de Saks, dont l'impact sur la société est encore inconnu - Telsey

** En 2025, CAL a chuté d'environ 47 %