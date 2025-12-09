 Aller au contenu principal
Caleres en baisse après avoir prévu une perte annuelle en raison des pressions tarifaires
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 18:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du distributeur de chaussures Caleres CAL.N chutent d'environ 8 % à 12,37 $

** La société rétablit ses prévisions annuelles après les avoir retirées plus tôt cette année

** La société prévoit maintenant une perte annuelle de 13 cents à 18 cents par action, comparativement à son objectif antérieur d'un profit de 2,80 $ à 3,20 $ par action ** Le groupe annonce son premier trimestre complet depuis le rachat de la marque de chaussures Stuart Weitzman à Tapestry en août

** Le bénéfice du 3ème trimestre chute de 94% à 7 cents par rapport à l'année précédente, pénalisé par les pressions tarifaires et la dilution des bénéfices due au rachat de Stuart Weitzman

** Il faudra peut-être un certain temps avant que CAL ne repositionne Stuart Weitzman pour une croissance rentable, mais l'acquisition apporte une marque de qualité au portefeuille, note Telsey Advisory Group

** Les ventes nettes du troisième trimestre s'élèvent à 790,1 millions de dollars, contre 740,9 millions de dollars l'année dernière

** A la dernière clôture, l'action CAL a baissé de 42% depuis le début de l'année

Valeurs associées

CALERES
12,090 USD NYSE -10,58%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

