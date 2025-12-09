Caleres en baisse après avoir prévu une perte annuelle en raison des pressions tarifaires

9 décembre - ** Les actions du distributeur de chaussures Caleres CAL.N chutent d'environ 8 % à 12,37 $

** La société rétablit ses prévisions annuelles après les avoir retirées plus tôt cette année

** La société prévoit maintenant une perte annuelle de 13 cents à 18 cents par action, comparativement à son objectif antérieur d'un profit de 2,80 $ à 3,20 $ par action ** Le groupe annonce son premier trimestre complet depuis le rachat de la marque de chaussures Stuart Weitzman à Tapestry en août

** Le bénéfice du 3ème trimestre chute de 94% à 7 cents par rapport à l'année précédente, pénalisé par les pressions tarifaires et la dilution des bénéfices due au rachat de Stuart Weitzman

** Il faudra peut-être un certain temps avant que CAL ne repositionne Stuart Weitzman pour une croissance rentable, mais l'acquisition apporte une marque de qualité au portefeuille, note Telsey Advisory Group

** Les ventes nettes du troisième trimestre s'élèvent à 790,1 millions de dollars, contre 740,9 millions de dollars l'année dernière

** A la dernière clôture, l'action CAL a baissé de 42% depuis le début de l'année