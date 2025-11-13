CALENDRIER-Suivre les batailles de Starbucks avec le syndicat des travailleurs

Plus de 1 000 baristas syndiqués de Starbucks SBUX.O ont lancé une grève illimitée jeudi, intensifiant leur pression pour obtenir une convention collective sur les salaires et autres avantages sociaux chez le géant du café.

Le syndicat des travailleurs de Starbucks s'en est pris à plusieurs reprises au Red Cup Day, l'une des journées les plus chargées de l'entreprise, au cours de laquelle les clients reçoivent gratuitement des gobelets réutilisables sur le thème des fêtes lors de l'achat d'un café.

Voici une chronologie des moments clés des négociations entre Starbucks et son syndicat:

Décembre 2021:

Les travailleurs de Starbucks à Buffalo, dans l'État de New York, ont voté en faveur de la syndicalisation , formant ainsi le premier magasin syndiqué de la chaîne aux États-Unis avec Workers United.

Mai 2022:

Plus de 50 cafés Starbucks ont voté en faveur de la syndicalisation et l'ancien président des États-Unis Joe Biden a rencontré les organisateurs de Starbucks et d'Amazon.

Novembre 2022:

Les travailleurs de plus de 100 établissements Starbucks américains appartenant à l'entreprise ont organisé une journée "Red Cup Rebellion" pour protester contre des représailles présumées à l'encontre de l'activité syndicale.

Juin 2023:

Environ 3 000 travailleurs de plus de 150 magasins ont débrayé pour protester contre l'interdiction des décorations de la Fierté, ce qui a conduit à l'adoption de nouvelles directives par l'entreprise.

Novembre 2023:

Les employés de centaines de magasins Starbucks ont quitté leur travail lors de l'événement Red Cup Day de l'entreprise, et l'entreprise a ensuite déclaré qu'elle augmenterait le salaire horaire des travailleurs américains du commerce de détail d'au moins 3 % à partir de 2024.

Février 2024:

Starbucks et le syndicat Workers United ont déclaré qu'ils avaient convenu de créer un "cadre" pour guider l'organisation et la négociation collective et potentiellement régler des dizaines de litiges juridiques en suspens.

Décembre 2024:

Les membres du syndicat Starbucks de plus de 300 magasins ont débrayé pour des questions de salaires, de personnel et d'horaires.

Janvier 2025:

Starbucks et son syndicat ont accepté de faire appel à un médiateur pour aider les négociations contractuelles dans l'impasse et parvenir à un accord.

Avril 2025:

Les délégués syndicaux de Starbucks impliqués dans les négociations contractuelles ont voté pour rejeter la dernière proposition de la chaîne de cafés qui garantissait des augmentations annuelles d'au moins 2 %.

Novembre 2025:

Plus de 1 000 employés de Starbucks dans plus de 40 villes américaines ont lancé une grève illimitée , qui, selon le syndicat, pourrait devenir la plus longue et la plus importante grève de l'histoire de l'entreprise.