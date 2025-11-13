 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 232,49
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CALENDRIER-Suivre les batailles de Starbucks avec le syndicat des travailleurs
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 17:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plus de 1 000 baristas syndiqués de Starbucks SBUX.O ont lancé une grève illimitée jeudi, intensifiant leur pression pour obtenir une convention collective sur les salaires et autres avantages sociaux chez le géant du café.

Le syndicat des travailleurs de Starbucks s'en est pris à plusieurs reprises au Red Cup Day, l'une des journées les plus chargées de l'entreprise, au cours de laquelle les clients reçoivent gratuitement des gobelets réutilisables sur le thème des fêtes lors de l'achat d'un café.

Voici une chronologie des moments clés des négociations entre Starbucks et son syndicat:

Décembre 2021:

Les travailleurs de Starbucks à Buffalo, dans l'État de New York, ont voté en faveur de la syndicalisation , formant ainsi le premier magasin syndiqué de la chaîne aux États-Unis avec Workers United.

Mai 2022:

Plus de 50 cafés Starbucks ont voté en faveur de la syndicalisation et l'ancien président des États-Unis Joe Biden a rencontré les organisateurs de Starbucks et d'Amazon.

Novembre 2022:

Les travailleurs de plus de 100 établissements Starbucks américains appartenant à l'entreprise ont organisé une journée "Red Cup Rebellion" pour protester contre des représailles présumées à l'encontre de l'activité syndicale.

Juin 2023:

Environ 3 000 travailleurs de plus de 150 magasins ont débrayé pour protester contre l'interdiction des décorations de la Fierté, ce qui a conduit à l'adoption de nouvelles directives par l'entreprise.

Novembre 2023:

Les employés de centaines de magasins Starbucks ont quitté leur travail lors de l'événement Red Cup Day de l'entreprise, et l'entreprise a ensuite déclaré qu'elle augmenterait le salaire horaire des travailleurs américains du commerce de détail d'au moins 3 % à partir de 2024.

Février 2024:

Starbucks et le syndicat Workers United ont déclaré qu'ils avaient convenu de créer un "cadre" pour guider l'organisation et la négociation collective et potentiellement régler des dizaines de litiges juridiques en suspens.

Décembre 2024:

Les membres du syndicat Starbucks de plus de 300 magasins ont débrayé pour des questions de salaires, de personnel et d'horaires.

Janvier 2025:

Starbucks et son syndicat ont accepté de faire appel à un médiateur pour aider les négociations contractuelles dans l'impasse et parvenir à un accord.

Avril 2025:

Les délégués syndicaux de Starbucks impliqués dans les négociations contractuelles ont voté pour rejeter la dernière proposition de la chaîne de cafés qui garantissait des augmentations annuelles d'au moins 2 %.

Novembre 2025:

Plus de 1 000 employés de Starbucks dans plus de 40 villes américaines ont lancé une grève illimitée , qui, selon le syndicat, pourrait devenir la plus longue et la plus importante grève de l'histoire de l'entreprise.

Valeurs associées

STARBUCKS
86,3150 USD NASDAQ -1,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    L'Otan renonce à Boeing pour ses avions AWACS
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.11.2025 17:33 

    L'Otan a décidé de renoncer au constructeur américain Boeing pour remplacer sa flotte d'avions AWACS, après le retrait américain du programme, a indiqué jeudi le ministère néerlandais de la Défense. "Les Pays-Bas, de concert avec plusieurs pays partenaires, ont ... Lire la suite

  • walt disney (Crédit: Travis Gergen / Unsplash)
    La valeur du jour à Wall Street - Disney fait grise mine après ses trimestriels
    information fournie par AOF 13.11.2025 17:04 

    (AOF) - Plus fort repli du Dow Jones, Disney dévisse de 7,84% à 107,50 dollars dans le sillage d'une performance trimestrielle contrastée. Le géant du divertissement américain a fait état au quatrième trimestre de son exercice décalé d'un bénéfice par action de ... Lire la suite

  • Des élèves attendent le début de l'examen équivalent au baccalauréat à Séoul, en Corée-du-Sud, le 13 novembre 2025 ( POOL / KIM HONG-JI )
    Quand la Corée du Sud se met à l'heure du bac
    information fournie par AFP 13.11.2025 16:56 

    Trafic aérien suspendu, ouvertures de la Bourse et des banques retardées, groupes de supporteurs devant les établissements: en Corée du Sud, l'équivalent du baccalauréat est une cause nationale et rien n'est laissé au hasard. L'image des lycéens concentrés et nerveux ... Lire la suite

  • google (Crédit: Pawel Czerwinski / Unsplash)
    L'UE ouvre une enquête sur Google et sa politique de référencement
    information fournie par Zonebourse 13.11.2025 16:55 

    La Commission européenne annonce l'ouverture d'une procédure visant à déterminer si Google applique aux éditeurs des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires sur Google Search, comme l'impose le Digital Markets Act (DMA). L'enquête cible ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank