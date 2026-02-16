Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|16/02/2026
|Europe UEM
|Production industrielle
|décembre
|17/02/2026
|Allemagne
|Indice ZEW
|février
|Allemagne
|Indice des prix
|janvier
|Etats-Unis
|Indice Empire State de la Fed de New York
|février
|18/02/2026
|France
|Indice des prix
|janvier
|Royaume Uni
|Indice des prix
|janvier
|Etats-Unis
|Permis de construire
|novembre
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|novembre
|Etats-Unis
|Permis de construire
|décembre
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|décembre
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|décembre
|Etats-Unis
|Production industrielle
|janvier
|19/02/2026
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|décembre
|Etats-Unis
|Indice de la Fed de Philadelphie
|février
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Indicateur avancé du Conference Board
|décembre
|20/02/2026
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|janvier
|France
|PMI - préliminaire
|février
|Europe UEM
|PMI - préliminaire
|février
|Royaume Uni
|PMI - préliminaire
|février
|Etats-Unis
|PMI - préliminaire
|février
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|novembre
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|décembre
|Etats-Unis
|PIB - 1e estimation
|4T
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|décembre
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|décembre
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|février
|23/02/2026
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie
|décembre
|Allemagne
|Indice Ifo
|février
|24/02/2026
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|décembre
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Conference Board
|février
|France
|Enquête de conjoncture dans l'industrie
|février
|25/02/2026
|France
|Enquête de conjoncture auprès des ménages
|février
|Allemagne
|PIB - 2e estimation
|4T
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|janvier
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|26/02/2026
|France
|Confiance dans l'industrie
|février
|France
|Confiance des ménages
|février
|Allemagne
|Confiance dans l'industrie
|février
|Allemagne
|Confiance des ménages
|février
|Espagne
|Confiance dans l'industrie
|février
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|27/02/2026
|Etats-Unis
|Prix à la production
|janvier
|France
|PIB - 2e estimation
|4T
|France
|Indice des prix - provisoire
|février
|France
|Dépenses de consommation des ménages
|janvier
|France
|Prix à la production industrielle
|janvier
|Allemagne
|Taux de chômage
|février
|Allemagne
|Demandeurs d'emploi
|février
|Allemagne
|Indice des prix - préliminaire
|février
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 07:19
