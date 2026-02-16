 Aller au contenu principal
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 07:19

date zone indice période
16/02/2026 Europe UEM Production industrielle décembre
17/02/2026 Allemagne Indice ZEW février
Allemagne Indice des prix janvier
Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York février
18/02/2026 France Indice des prix janvier
Royaume Uni Indice des prix janvier
Etats-Unis Permis de construire novembre
Etats-Unis Mises en chantier novembre
Etats-Unis Permis de construire décembre
Etats-Unis Mises en chantier décembre
Etats-Unis Commandes de biens durables décembre
Etats-Unis Production industrielle janvier
19/02/2026 Etats-Unis Balance commerciale décembre
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie février
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board décembre
20/02/2026 Royaume Uni Ventes de détail janvier
France PMI - préliminaire février
Europe UEM PMI - préliminaire février
Royaume Uni PMI - préliminaire février
Etats-Unis PMI - préliminaire février
Etats-Unis Ventes de logements neufs novembre
Etats-Unis Ventes de logements neufs décembre
Etats-Unis PIB - 1e estimation 4T
Etats-Unis Revenus des ménages décembre
Etats-Unis Dépenses des ménages décembre
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan février
23/02/2026 Etats-Unis Commandes à l'industrie décembre
Allemagne Indice Ifo février
24/02/2026 Etats-Unis Stocks des grossistes décembre
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board février
France Enquête de conjoncture dans l'industrie février
25/02/2026 France Enquête de conjoncture auprès des ménages février
Allemagne PIB - 2e estimation 4T
Europe UEM Prix à la consommation janvier
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
26/02/2026 France Confiance dans l'industrie février
France Confiance des ménages février
Allemagne Confiance dans l'industrie février
Allemagne Confiance des ménages février
Espagne Confiance dans l'industrie février
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
27/02/2026 Etats-Unis Prix à la production janvier
France PIB - 2e estimation 4T
France Indice des prix - provisoire février
France Dépenses de consommation des ménages janvier
France Prix à la production industrielle janvier
Allemagne Taux de chômage février
Allemagne Demandeurs d'emploi février
Allemagne Indice des prix - préliminaire février
