Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|24/11/2025
|Allemagne
|Indice Ifo
|novembre
|25/11/2025
|Etats-Unis
|Prix à la production
|septembre
|Etats-Unis
|Ventes de détail
|septembre
|Etats-Unis
|Stocks des entreprises
|août
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Conference Board
|novembre
|France
|Enquête de conjoncture auprès des ménages
|novembre
|Allemagne
|PIB - 2e estimation
|3T
|26/11/2025
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|septembre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|27/11/2025
|France
|Confiance dans l'industrie
|novembre
|France
|Confiance des ménages
|novembre
|Allemagne
|Confiance dans l'industrie
|novembre
|Allemagne
|Confiance des ménages
|novembre
|Espagne
|Confiance dans l'industrie
|novembre
|28/11/2025
|France
|PIB - 2e estimation
|3T
|France
|Indice des prix - provisoire
|novembre
|France
|Prix à la production industrielle
|octobre
|France
|Dépenses de consommation des ménages
|octobre
|Allemagne
|Taux de chômage
|novembre
|Allemagne
|Demandeurs d'emploi
|novembre
|Allemagne
|Indice des prix - préliminaire
|novembre
|01/12/2025
|Etats-Unis
|ISM manufacturier
|novembre
|France
|IDA Manufacturier
|novembre
|Europe UEM
|IDA manufacturier
|novembre
|Royaume Uni
|PMI Manufacturier
|novembre
|02/12/2025
|Europe UEM
|Prix à la consommation - estimation rapide
|novembre
|Europe UEM
|Taux de chômage
|octobre
|03/12/2025
|Etats-Unis
|Prix à l'importation
|septembre
|Etats-Unis
|Production industrielle
|septembre
|Etats-Unis
|ISM services
|novembre
|Etats-Unis
|Enquête ADP sur l'emploi privé
|novembre
|France
|IDA des services
|novembre
|Europe UEM
|IDA des services
|novembre
|Royaume Uni
|PMI des services
|novembre
|Europe UEM
|Prix à la production industrielle
|octobre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|04/12/2025
|Europe UEM
|Vente de détail
|octobre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|05/12/2025
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|décembre
|Europe UEM
|PIB
|3T
|Allemagne
|Commandes à l'industrie
|octobre
|France
|Production industrielle
|octobre
|France
|Balance commerciale
|octobre
|France
|Balance des paiements
|octobre
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 07:17
