Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 07:17

date zone indice période
24/11/2025 Allemagne Indice Ifo novembre
25/11/2025 Etats-Unis Prix à la production septembre
Etats-Unis Ventes de détail septembre
Etats-Unis Stocks des entreprises août
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board novembre
France Enquête de conjoncture auprès des ménages novembre
Allemagne PIB - 2e estimation 3T
26/11/2025 Etats-Unis Commandes de biens durables septembre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
27/11/2025 France Confiance dans l'industrie novembre
France Confiance des ménages novembre
Allemagne Confiance dans l'industrie novembre
Allemagne Confiance des ménages novembre
Espagne Confiance dans l'industrie novembre
28/11/2025 France PIB - 2e estimation 3T
France Indice des prix - provisoire novembre
France Prix à la production industrielle octobre
France Dépenses de consommation des ménages octobre
Allemagne Taux de chômage novembre
Allemagne Demandeurs d'emploi novembre
Allemagne Indice des prix - préliminaire novembre
01/12/2025 Etats-Unis ISM manufacturier novembre
France IDA Manufacturier novembre
Europe UEM IDA manufacturier novembre
Royaume Uni PMI Manufacturier novembre
02/12/2025 Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide novembre
Europe UEM Taux de chômage octobre
03/12/2025 Etats-Unis Prix à l'importation septembre
Etats-Unis Production industrielle septembre
Etats-Unis ISM services novembre
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé novembre
France IDA des services novembre
Europe UEM IDA des services novembre
Royaume Uni PMI des services novembre
Europe UEM Prix à la production industrielle octobre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
04/12/2025 Europe UEM Vente de détail octobre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
05/12/2025 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan décembre
Europe UEM PIB 3T
Allemagne Commandes à l'industrie octobre
France Production industrielle octobre
France Balance commerciale octobre
France Balance des paiements octobre
