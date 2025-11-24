Comment investir en tant que jeune investisseur Vs investisseur plus âgé ?

information fournie par Café de la Bourse • 24/11/2025 à 08:30

conseil investir (Crédits: Unsplash - Mimi Thian)

Capital à investir, horizon d'investissement, expertise et expérience : ce sont les trois principaux éléments qui distinguent les jeunes investisseurs des épargnants plus âgés. Les premiers disposent souvent de peu de moyens financiers, mais d'un atout majeur : le temps. Les seconds, plus expérimentés, ont accumulé un patrimoine et recherchent davantage la sécurité et l'optimisation.

Découvrez dans cet article comment adapter sa stratégie d'investissement selon son âge et son profil.

Comment investir quand on est jeune avec un capital restreint, un horizon d'investissement long et une connaissance des marchés limitée ?

Lorsqu'on débute dans la vie active, épargner pour investir semble parfois inaccessible. Pourtant, c'est justement à ce moment-là qu'il faut poser les bases de son patrimoine et prendre de bonnes habitudes pour la suite. Miser sur la durée permet de compenser un capital de départ modeste grâce à la puissance des intérêts composés.

Se constituer une épargne de précaution

Avant d'investir, il est indispensable de se bâtir une épargne de précaution. Celle-ci doit représenter environ 6 mois de dépenses courantes, placée sur un support liquide et sûr comme un livret bancaire : Livret A, LDDS, ou LEP si vous êtes éligibles mais aussi livret épargne classique si vos livrets de l'épargne réglementée, plafonnés, ne suffisent pas.

Ce fonds d'urgence vous servira à régler toutes les dépenses exceptionnelles et imprévues (perte d'emploi, panne de voiture, dépenses de santé) et évitera ainsi de devoir recourir à un crédit à la consommation pour assumer ces dépenses et/ou de vendre vos placements financiers à un moment qui pourrait ne pas être opportun.

Investir en Bourse sur le long terme avec des ETF

Une fois ce coussin de sécurité constitué, un jeune investisseur peut se tourner vers la Bourse, notamment via les ETF (Exchange Traded Funds). Ces fonds indiciels répliquent la performance d'un panier d'actifs. Le plus souvent, ils répliquent passivement la performance de grands indices boursiers comme par exemple le CAC 40, le MSCI World ou le S&P 500. Les ETF qui s'échangent aussi simplement qu'une action, et permettent une bonne diversification de ses avoirs, tout en bénéficiant de frais réduits s'adaptent parfaitement à un investissement en Bourse avec un horizon d'investissement long (10 à 30 ans).

Et la performance est au rendez-vous. En effet, selon l'Institut de l'épargne immobilière et foncière (IEIF), à fin 2024, les actions ont en moyenne et chaque année rapporté 7,80 % sur 15 ans, des performances qui s'élèvent à 8,82 % sur 30 ans et 11,8 % sur 40 ans.

Opter pour la gestion pilotée ou se former

Lorsqu'on débute, la gestion pilotée (ou gestion déléguée) proposée par les banques en ligne et les fintechs peut être un bon compromis. Elle permet de confier la gestion de son portefeuille à des experts, selon un profil de risque choisi (prudent, équilibré ou dynamique).

Autre option : se former à l'investissement via des ressources fiables : livres, sites spécialisés comme Cafedelabourse.com, MOOC, newsletters ou encore modules de formation des courtiers Bourse par exemple. Comprendre les bases de la finance personnelle et le fonctionnement des marchés financiers mais aussi des différents produits financiers et enveloppes d'investissement est un atout considérable pour gagner en autonomie.

Sélectionner des enveloppes adaptées : PEA et PER

Pour investir efficacement en bénéficiant d'avantages fiscaux qui viendront permettre l'optimisation des gains, les jeunes investisseurs auront tout intérêt à utiliser des enveloppes fiscales adaptées :

Le PEA (Plan d'Épargne en Actions), qui permet d'investir en actions européennes avec une exonération d'impôt sur les gains après 5 ans (les prélèvements sociaux restent dus).

Le PER ou Plan d'Epargne Retraite, qui permet de déduire de ses revenus fiscaux les sommes versées sur son PER (dans la limite de 10 % environ de ses revenus) en contrepartie d'un blocage jusqu'à la retraite.

Ces outils permettent de capitaliser sur la durée tout en profitant d'une fiscalité favorable, à condition de respecter les horizons d'investissement.

Comment investir quand on est plus âgé avec un capital conséquent, un horizon d'investissement limité et une bonne connaissance des marchés ?

Lorsque l'on se rapproche de la retraite, ou que l'on a déjà cessé sa vie active, la logique d'investissement évolue. Le capital accumulé au fil des années offre plus de liberté, mais le temps disponible avant la retraite ou la retraite elle-même, réduit la tolérance au risque. L'objectif devient alors de faire fructifier son patrimoine sans compromettre sa sécurité financière.

Investir en Bourse avec un stock-picking sélectif et des stratégies d'investissement sophistiquées

Les investisseurs expérimentés peuvent adopter une approche plus sélective en Bourse. En plus de suivre passivement un indice, ils pourront aussi se tourner vers le stock-picking, c'est-à-dire la sélection d'actions individuelles à fort potentiel, ou de fonds spécialisés (fonds growth, thématiques, small caps). Certains souhaiteront également diversifier leur portefeuille via des produits structurés par exemple.

L'essentiel reste de bien comprendre l'actif sur lequel on investit, de se tenir au courant du contexte macro-économique et de l'actualité des entreprises dans lesquelles on est investi. La gestion active de son portefeuille action peut générer des performances supérieures, mais demande une analyse rigoureuse des entreprises et des cycles de marché.

Sécuriser au fur et à mesure ses investissements

À mesure que l'on avance en âge, la sécurisation du capital devient prioritaire. Il est donc recommandé de réduire progressivement la part des actions au profit de placements moins volatils comme les obligations d'entreprises solides ou d'États, notamment par le biais des supports en euros des assurances-vie, mais aussi de se tourner vers l'immobilier locatif en direct ou, mieux encore, via des SCPI ou SCI.

Une réallocation annuelle ou bisannuelle pourra aussi vous permettre de protéger vos gains et d'adapter votre exposition au risque.

Opter pour la gestion libre ou conseillée

Les investisseurs aguerris apprécient souvent la gestion libre, qui leur permet de piloter eux-mêmes leurs choix d'investissement, notamment via les meilleurs Comptes Titres Ordinaires (CTO) qui permet d'investir dans un très large choix de produits financiers, y compris des produits dérivés autorisant la mise en place de stratégies d'investissement sophistiquées. La gestion libre d'une assurance-vie multisupports pourra aussi permettre ces investisseurs expérimentés d'investir sur de très nombreuses classes d'actifs (obligations, actions, immobiliers, matières premières) via des fonds, ETF, SCI, SCPI, OPCI, etc.

Ceux qui préfèrent être accompagnés peuvent recourir à la gestion conseillée, un service proposé par les banques privées et les plateformes patrimoniales. Elle consiste à recevoir des recommandations personnalisées, tout en conservant la décision finale.

Sélectionner des enveloppes adaptées : Compte titres et assurance vie

Pour un investisseur senior, deux enveloppes principales sont particulièrement adaptées :

Le Compte Titres Ordinaire (CTO), sans limite de versement, qui permet d'accéder à tous types d'actifs (actions internationales, obligations, ETF, produits dérivés…).

L'Assurance vie, support patrimonial privilégié en France, qui combine souplesse d'investissement, fiscalité avantageuse après 8 ans et transmission facilitée du capital.

Quel que soit l'âge, l'important reste de définir une stratégie cohérente avec son profil de risque, son horizon et ses objectifs de vie. Et, au besoin, de s'appuyer sur un conseiller financier pour construire un plan d'investissement solide et personnalisé.