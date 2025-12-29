 Aller au contenu principal
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 07:15

date zone indice période
29/12/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
31/12/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
02/01/2026 France IDA Manufacturier décembre
Europe UEM IDA manufacturier décembre
Royaume Uni PMI Manufacturier décembre
05/01/2026 Etats-Unis ISM manufacturier décembre
06/01/2026 France Indice des prix - provisoire décembre
Allemagne Indice des prix - préliminaire décembre
France IDA des services décembre
Europe UEM IDA des services décembre
Royaume Uni PMI des services décembre
07/01/2026 France Enquête de conjoncture auprès des ménages décembre
Allemagne Taux de chômage décembre
Allemagne Demandeurs d'emploi décembre
Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide décembre
Etats-Unis ISM services décembre
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé décembre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Commandes à l'industrie octobre
08/01/2026 France Balance commerciale novembre
France Balance des paiements novembre
France Confiance dans l'industrie décembre
France Confiance des ménages décembre
Allemagne Confiance dans l'industrie décembre
Allemagne Confiance des ménages décembre
Espagne Confiance dans l'industrie décembre
Allemagne Commandes à l'industrie novembre
Europe UEM Taux de chômage novembre
Europe UEM Prix à la production industrielle novembre
Etats-Unis Productivité - préliminaire 3T
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Balance commerciale octobre
Etats-Unis Stocks des grossistes octobre
09/01/2026 Etats-Unis Mises en chantier septembre
Etats-Unis Permis de construire septembre
Etats-Unis Mises en chantier octobre
Etats-Unis Permis de construire octobre
France Production industrielle novembre
France Dépenses de consommation des ménages novembre
Allemagne Balance commerciale novembre
Allemagne Production industrielle novembre
Europe UEM Vente de détail novembre
Etats-Unis Taux de chômage décembre
Etats-Unis Demandeurs d'emploi décembre
