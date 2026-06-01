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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 07:11

date zone indice période
01/06/2026 Europe UEM Taux de chômage avril
France IDA Manufacturier mai
Europe UEM IDA manufacturier mai
Royaume Uni PMI Manufacturier mai
Etats-Unis ISM manufacturier mai
02/06/2026 Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide mai
03/06/2026 Europe UEM Prix à la production industrielle avril
France IDA des services mai
Europe UEM IDA des services mai
Royaume Uni PMI des services mai
Etats-Unis ISM services mai
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Commandes à l'industrie avril
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé mai
04/06/2026 Europe UEM Vente de détail avril
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Productivité - 2e estimation 1T
05/06/2026 France Production industrielle avril
France Balance commerciale avril
France Balance des paiements avril
Europe UEM PIB 1T
Etats-Unis Taux de chômage mai
Etats-Unis Demandeurs d'emploi mai
08/06/2026 Allemagne Commandes à l'industrie avril
09/06/2026 Allemagne Production industrielle avril
Allemagne Balance commerciale avril
Etats-Unis Balance commerciale avril
Etats-Unis Stocks des grossistes avril
Etats-Unis Ventes des logements anciens mai
10/06/2026 Etats-Unis Indice des prix mai
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
11/06/2026 Europe UEM Décision de la BCE
Etats-Unis Prix à la production industrielle mai
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
12/06/2026 France Indice des prix mai
Allemagne Indice des prix mai
Royaume Uni Production industrielle avril
Royaume Uni Balance commerciale avril
Espagne Indice des prix mai
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan juin
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