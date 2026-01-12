 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 07:18

date zone indice période
13/01/2026 Etats-Unis Ventes de logements neufs septembre
Etats-Unis Ventes de logements neufs octobre
Etats-Unis Indice des prix décembre
14/01/2026 Etats-Unis Ventes de logements anciens décembre
Etats-Unis Prix à la production novembre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Ventes de détail novembre
Etats-Unis Stocks des entreprises octobre
15/01/2026 France Indice des prix décembre
Royaume Uni Production industrielle novembre
Royaume Uni Balance commerciale novembre
Espagne Indice des prix décembre
Europe UEM Production industrielle novembre
Europe UEM Balance commerciale novembre
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie janvier
Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York janvier
Etats-Unis Prix à l'importation novembre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
16/01/2026 Allemagne Indice des prix décembre
Etats-Unis Production industrielle décembre
19/01/2026 Europe UEM Prix à la consommation décembre
20/01/2026 Allemagne Indice ZEW janvier
21/01/2026 Royaume Uni Indice des prix décembre
22/01/2026 Etats-Unis PIB - 2e estimation 3T
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
23/01/2026 France Enquête de conjoncture dans l'industrie janvier
Royaume Uni Ventes de détail décembre
France PMI - préliminaire janvier
Europe UEM PMI - préliminaire janvier
Royaume Uni PMI - préliminaire janvier
Etats-Unis PMI - préliminaire janvier
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie
    Prudence en vue en Europe, inquiétudes sur l'indépendance de la Fed (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.01.2026 08:48 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi alors que les indices en Europe et aux Etats-Unis sont à des niveaux records à l'entame d'une semaine où presque tous les grands thèmes de l'année sont au rendez-vous, ... Lire la suite

  • EDENRED : Retour possible sur les supports
    EDENRED : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • ORANGE : Les signaux haussiers sont intacts
    ORANGE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ELIS SA : Les signaux haussiers sont intacts
    ELIS SA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank