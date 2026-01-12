|date
|zone
|indice
|période
|13/01/2026
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|septembre
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|octobre
|Etats-Unis
|Indice des prix
|décembre
|14/01/2026
|Etats-Unis
|Ventes de logements anciens
|décembre
|Etats-Unis
|Prix à la production
|novembre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Ventes de détail
|novembre
|Etats-Unis
|Stocks des entreprises
|octobre
|15/01/2026
|France
|Indice des prix
|décembre
|Royaume Uni
|Production industrielle
|novembre
|Royaume Uni
|Balance commerciale
|novembre
|Espagne
|Indice des prix
|décembre
|Europe UEM
|Production industrielle
|novembre
|Europe UEM
|Balance commerciale
|novembre
|Etats-Unis
|Indice de la Fed de Philadelphie
|janvier
|Etats-Unis
|Indice Empire State de la Fed de New York
|janvier
|Etats-Unis
|Prix à l'importation
|novembre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|16/01/2026
|Allemagne
|Indice des prix
|décembre
|Etats-Unis
|Production industrielle
|décembre
|19/01/2026
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|décembre
|20/01/2026
|Allemagne
|Indice ZEW
|janvier
|21/01/2026
|Royaume Uni
|Indice des prix
|décembre
|22/01/2026
|Etats-Unis
|PIB - 2e estimation
|3T
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|23/01/2026
|France
|Enquête de conjoncture dans l'industrie
|janvier
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|décembre
|France
|PMI - préliminaire
|janvier
|Europe UEM
|PMI - préliminaire
|janvier
|Royaume Uni
|PMI - préliminaire
|janvier
|Etats-Unis
|PMI - préliminaire
|janvier
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 07:18
