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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 07:11

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19/05/2026 Europe UEM Balance commerciale mars
20/05/2026 Europe UEM Prix à la consommation avril
Royaume Uni Indice des prix avril
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
21/05/2026 France PMI - préliminaire mai
Europe UEM PMI - préliminaire mai
Royaume Uni PMI - préliminaire mai
Etats-Unis PMI - préliminaire mai
Etats-Unis Mises en chantier avril
Etats-Unis Permis de construire avril
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie mai
22/05/2026 France Enquête de conjoncture dans l'industrie mai
Allemagne PIB - 2e estimation 1T
Allemagne Indice Ifo mai
Royaume Uni Ventes de détail avril
Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board avril
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan mai
26/05/2026 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board mai
27/05/2026 France Enquête de conjoncture auprès des ménages mai
28/05/2026 France Prix à la production industrielle avril
France Confiance dans l'industrie mai
France Confiance des ménages mai
Allemagne Confiance dans l'industrie mai
Allemagne Confiance des ménages mai
Espagne Confiance dans l'industrie mai
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Commandes de biens durables avril
Etats-Unis Ventes de logements neufs avril
Etats-Unis PIB - 2e estimation 1T
Etats-Unis Revenus des ménages avril
Etats-Unis Dépenses des ménages avril
29/05/2026 France PIB - 2e estimation 1T
France Indice des prix - provisoire mai
France Dépenses de consommation des ménages avril
Allemagne Indice des prix - préliminaire mai
Allemagne Taux de chômage mai
Allemagne Demandeurs d'emploi mai
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