Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 07:17

date zone indice période
19/01/2026 Europe UEM Prix à la consommation décembre
20/01/2026 Allemagne Indice ZEW janvier
21/01/2026 Royaume Uni Indice des prix décembre
22/01/2026 Etats-Unis PIB - 2e estimation 3T
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Revenus des ménages octobre
Etats-Unis Revenus des ménages novembre
Etats-Unis Dépenses des ménages octobre
Etats-Unis Dépenses des ménages novembre
23/01/2026 France Enquête de conjoncture dans l'industrie janvier
Royaume Uni Ventes de détail décembre
France PMI - préliminaire janvier
Europe UEM PMI - préliminaire janvier
Royaume Uni PMI - préliminaire janvier
Etats-Unis PMI - préliminaire janvier
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan janvier
26/01/2026 Allemagne Indice Ifo janvier
Etats-Unis Commandes de biens durables novembre
27/01/2026 France Enquête de conjoncture auprès des ménages janvier
Espagne Taux de chômage 4T
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board janvier
Etats-Unis Ventes de logements neufs décembre
28/01/2026 Etats-Unis Décision de la Fed
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
29/01/2026 France Demandeurs d'emploi 4T
Etats-Unis Productivité - 2e estimation 3T
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Balance commerciale novembre
Etats-Unis Commandes à l'industrie novembre
Etats-Unis Stocks des grossistes novembre
30/01/2026 France Dépenses de consommation des ménages décembre
France PIB - 1e estimation 4T
France Prix à la production industrielle décembre
Allemagne PIB - 1e estimation 4T
Allemagne Taux de chômage janvier
Allemagne Demandeurs d'emploi janvier
Espagne PIB - 1e estimation 4T
Europe UEM PIB - estimation rapide préliminaire 4T
Europe UEM Taux de chômage décembre
Etats-Unis Prix à la production décembre
31/01/2026 Allemagne Indice des prix - préliminaire janvier
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

