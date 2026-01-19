Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|19/01/2026
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|décembre
|20/01/2026
|Allemagne
|Indice ZEW
|janvier
|21/01/2026
|Royaume Uni
|Indice des prix
|décembre
|22/01/2026
|Etats-Unis
|PIB - 2e estimation
|3T
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|octobre
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|novembre
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|octobre
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|novembre
|23/01/2026
|France
|Enquête de conjoncture dans l'industrie
|janvier
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|décembre
|France
|PMI - préliminaire
|janvier
|Europe UEM
|PMI - préliminaire
|janvier
|Royaume Uni
|PMI - préliminaire
|janvier
|Etats-Unis
|PMI - préliminaire
|janvier
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|janvier
|26/01/2026
|Allemagne
|Indice Ifo
|janvier
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|novembre
|27/01/2026
|France
|Enquête de conjoncture auprès des ménages
|janvier
|Espagne
|Taux de chômage
|4T
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Conference Board
|janvier
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|décembre
|28/01/2026
|Etats-Unis
|Décision de la Fed
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|29/01/2026
|France
|Demandeurs d'emploi
|4T
|Etats-Unis
|Productivité - 2e estimation
|3T
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|novembre
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie
|novembre
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|novembre
|30/01/2026
|France
|Dépenses de consommation des ménages
|décembre
|France
|PIB - 1e estimation
|4T
|France
|Prix à la production industrielle
|décembre
|Allemagne
|PIB - 1e estimation
|4T
|Allemagne
|Taux de chômage
|janvier
|Allemagne
|Demandeurs d'emploi
|janvier
|Espagne
|PIB - 1e estimation
|4T
|Europe UEM
|PIB - estimation rapide préliminaire
|4T
|Europe UEM
|Taux de chômage
|décembre
|Etats-Unis
|Prix à la production
|décembre
|31/01/2026
|Allemagne
|Indice des prix - préliminaire
|janvier
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 07:17
A lire aussi
-
La Première ministre japonaise Sanae Takaichi devrait, selon la presse locale, annoncer lundi son intention de convoquer des élections législatives anticipées en vue de renforcer sa majorité pour appuyer son ambitieux programme politique. Première femme cheffe ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Shell, Téléfonica, ASM International, Belimo Median Technologies, précision sur les droits de douane, changements de recommandation sur BMW et Renault) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer