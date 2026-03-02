Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|02/03/2026
|France
|IDA Manufacturier
|février
|Europe UEM
|IDA manufacturier
|février
|Royaume Uni
|PMI Manufacturier
|février
|Etats-Unis
|ISM manufacturier
|février
|03/03/2026
|Europe UEM
|Prix à la consommation - estimation rapide
|février
|04/03/2026
|France
|IDA des services
|février
|Europe UEM
|IDA des services
|février
|Royaume Uni
|PMI des services
|février
|Europe UEM
|Taux de chômage
|janvier
|Europe UEM
|Prix à la production industrielle
|janvier
|Etats-Unis
|ISM services
|février
|Etats-Unis
|Enquête ADP sur l'emploi privé
|février
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|05/03/2026
|Europe UEM
|Vente de détail
|janvier
|France
|Production industrielle
|janvier
|Etats-Unis
|Prix à l'importation
|janvier
|Etats-Unis
|Productivité - préliminaire
|4T
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|06/03/2026
|Europe UEM
|PIB
|4T
|Allemagne
|Commandes à l'industrie
|janvier
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|février
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|février
|Etats-Unis
|Ventes de détail
|janvier
|Etats-Unis
|Stocks des entreprises
|décembre
|09/03/2026
|Allemagne
|Production industrielle
|janvier
|10/03/2026
|France
|Balance commerciale
|janvier
|France
|Balance des paiements
|janvier
|Allemagne
|Balance commerciale
|janvier
|Etats-Unis
|Ventes de logements anciens
|février
|11/03/2026
|Allemagne
|Indice des prix
|février
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Indice des prix
|février
|12/03/2026
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|février
|Etats-Unis
|Permis de construire
|février
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|janvier
|13/03/2026
|France
|Indice des prix
|février
|Europe UEM
|Production industrielle
|janvier
|Royaume Uni
|Production industrielle
|janvier
|Royaume Uni
|Balance commerciale
|janvier
|Espagne
|Indice des prix
|février
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|janvier
|Etats-Unis
|PIB - 2e estimation
|4T
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|janvier
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|janvier
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|mars
Calendrier statistiques sur 15 jours
02/03/2026
