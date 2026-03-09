|date
|zone
|indice
|période
|09/03/2026
|Allemagne
|Commandes à l'industrie
|janvier
|Allemagne
|Production industrielle
|janvier
|10/03/2026
|France
|Balance commerciale
|janvier
|France
|Balance des paiements
|janvier
|Allemagne
|Balance commerciale
|janvier
|Etats-Unis
|Ventes de logements anciens
|février
|11/03/2026
|Allemagne
|Indice des prix
|février
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Indice des prix
|février
|12/03/2026
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|février
|Etats-Unis
|Permis de construire
|février
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|janvier
|13/03/2026
|France
|Indice des prix
|février
|Europe UEM
|Production industrielle
|janvier
|Royaume Uni
|Production industrielle
|janvier
|Royaume Uni
|Balance commerciale
|janvier
|Espagne
|Indice des prix
|février
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|janvier
|Etats-Unis
|PIB - 2e estimation
|4T
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|janvier
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|janvier
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|mars
|16/03/2026
|Etats-Unis
|Indice Empire State de la Fed de New York
|mars
|Etats-Unis
|Production industrielle
|février
|17/03/2026
|Allemagne
|Indice ZEW
|mars
|18/03/2026
|Etats-Unis
|Décision de la Fed
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|février
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie
|janvier
|Etats-Unis
|Prix à la production
|février
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|19/03/2026
|Europe UEM
|Décision de la BCE
|Royaume Uni
|Décision de la Banque d'Angleterre
|Etats-Unis
|Indice de la Fed de Philadelphie
|mars
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|janvier
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|janvier
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|20/03/2026
|Europe UEM
|Balance commerciale
|janvier
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 07:12
