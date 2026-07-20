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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 08:12

date zone indice période
20/07/2026 Allemagne Prix à la production (Annuel) juin
Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board juin
21/07/2026 Royaume Uni Taux De Chômage mai
Royaume Uni Evolution de l'emploi mai
Royaume Uni Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) mai
Espagne Balance Commerciale mai
Europe UEM Indice Du Sentiment Économique ZEW juillet
Allemagne Indice Du Sentiment Économique ZEW juillet
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 17 juillet
22/07/2026 Japon Balance Commerciale juin
Japon Exportations (Annuelle) juin
Royaume Uni Taux D'Inflation De Base (Annuel) juin
Royaume Uni Taux d'Inflation (Annuel) juin
Royaume Uni Taux d'inflation (Mensuel) juin
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 17 juillet
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 17 juillet
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 17 juillet
23/07/2026 France Confiance Des Entreprises juillet
Europe UEM BCE La Décision De Taux D'Intérêt
Europe UEM Taux Facilité De Dépôt
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 18 juillet
Etats-Unis Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago juin
Europe UEM Conférence de presse de la BCE
Europe UEM Confiance des consommateurs Flash juillet
24/07/2026 Royaume Uni Gfk De Confiance Des Consommateurs juillet
Japon Taux D'Inflation De Base (Annuel) juin
Japon Taux d'Inflation (Annuel) juin
Japon Indice PMI Services Flash juillet
Japon Indice PMI Manufacturier Flash juillet
Royaume Uni Ventes au Détail (annuel) juin
Royaume Uni Ventes au détail (mensuel) juin
Allemagne Gfk De Confiance Des Consommateurs août
France Indice PMI Manufacturier Flash juillet
France Indice PMI Composite Flash juillet
France Indice PMI Services Flash juillet
Allemagne Indice PMI Manufacturier Flash juillet
Allemagne Indice PMI Services Flash juillet
Allemagne Indice PMI Composite Flash juillet
Europe UEM Indice PMI Manufacturier Flash juillet
Europe UEM Indice PMI Composite Flash juillet
Europe UEM Indice PMI Services Flash juillet
Royaume Uni Indice PMI Manufacturier Flash juillet
Royaume Uni Indice PMI Services Flash juillet
Royaume Uni Indice De L'Optimisme Cbi Affaires Q3
Royaume Uni Cbi Industriels Tendances Commandes juillet
Etats-Unis Indice PMI Services Flash juillet
Etats-Unis Indice PMI Manufacturier Flash juillet
Etats-Unis Indice PMI Composite Flash juillet
Etats-Unis Ventes De Logements Neufs (Mensuel) juin
Etats-Unis Ventes De Logements Neufs juin
27/07/2026 Allemagne Ifo Climat Des Affaires juillet
Royaume Uni Cbi Statistique Du Commerce juillet
Etats-Unis Commandes De Biens Durables (Mensuel) juin
Etats-Unis Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) juin
Etats-Unis Dallas Indice Manufacturier De La Fed juillet
28/07/2026 Japon Mises En Chantier (Annuel) juin
France Confiance Des Consommateurs juillet
Espagne Taux De Chômage Q2
France La Demande De Prestations De Chômage juin
Etats-Unis Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv juin
Etats-Unis Balance des marchandises Trade Adv juin
Etats-Unis Stocks en Gros (mensuel) Adv juin
Etats-Unis Indice S§P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) mai
Etats-Unis Confiance Des Consommateurs - Conference Board juillet
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 24 juillet
29/07/2026 Royaume Uni Approbations Hypothécaires juin
Royaume Uni Boe Crédit À La Consommation juin
Royaume Uni Prêts Hypothécaires juin
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 24 juillet
Etats-Unis Changent des stocks de pétrole brut EIA 24 juillet
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 24 juillet
Etats-Unis Fed Décision De Taux D'Intérêt
Etats-Unis Conférence de presse de la Fed
30/07/2026 Japon Confiance Des Consommateurs juillet
France Croissance Du PIB (Annuel) Prel Q2
France Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q2
Espagne Taux D'Inflation (Mensuel) Prel juillet
Espagne Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q2
Espagne Croissance Du PIB (Annuel) Flash Q2
Espagne Taux D'Inflation (Annuel) Prel juillet
Allemagne Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q2
Allemagne Croissance Du PIB (Annuel) Flash Q2
Europe UEM Croissance Du PIB (Annuel) Flash Q2
Europe UEM Taux De Chômage juin
Europe UEM Sentiment Économique juillet
Europe UEM Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q2
Espagne Confiance Des Entreprises juillet
Royaume Uni BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux
Royaume Uni Rapport sur la politique monétaire de la BoE
Royaume Uni BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux
Royaume Uni BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux
Royaume Uni Procès-verbaux de la réunion du MPC
Royaume Uni Décision De Taux D'Intérêt Boe
Allemagne Taux D'Inflation (Annuel) Prel juillet
Allemagne Taux D'Inflation (Mensuel) Prel juillet
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 25 juillet
Etats-Unis Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv Q2
Etats-Unis Dépenses Personnelles (Mensuel) juin
Etats-Unis Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) juin
Etats-Unis Revenu Personnel (Mensuel) juin
Etats-Unis Indice Des Prix PCE (Mensuel) juin
Etats-Unis Indice Des Prix PCE (Annuel) juin
Etats-Unis PIB Indice Des Prix (Trimestriel) Adv Q2
31/07/2026 Japon Taux De Chômage juin
Japon Ventes au Détail (annuel) juin
Japon Production Industrielle (Mensuel) Prél juin
Japon Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ
Japon Rapport trimestriel sur les perspectives de la BoJ
Royaume Uni Prix Des Logements Nationwide (Annuel) juillet
Royaume Uni Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) juillet
France Taux D'Inflation (Annuel) Prel juillet
France Taux D'Inflation (Mensuel) Prel juillet
Allemagne Personnes aux chômages juillet
Allemagne Taux De Chômage juillet
Allemagne Evolution du nombre de chômeurs juillet
Europe UEM Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash juillet
Europe UEM Taux D'Inflation (Annuel) De Flash juillet
Europe UEM Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash juillet
Etats-Unis Indice du coût de l'emploi - Salarie (Trimestriel) Q2
Etats-Unis Indice du coût de l'emploi - Avantages (Trimestriel) Q2
Etats-Unis Indice du coût de l'emploi (Trimestriel) Q2
Etats-Unis Indice Chicago PMI juillet
Etats-Unis Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs juillet
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