Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|20/07/2026
|Allemagne
|Prix à la production (Annuel)
|juin
|Etats-Unis
|Indicateur avancé du Conference Board
|juin
|21/07/2026
|Royaume Uni
|Taux De Chômage
|mai
|Royaume Uni
|Evolution de l'emploi
|mai
|Royaume Uni
|Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An)
|mai
|Espagne
|Balance Commerciale
|mai
|Europe UEM
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|juillet
|Allemagne
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|juillet
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|17 juillet
|22/07/2026
|Japon
|Balance Commerciale
|juin
|Japon
|Exportations (Annuelle)
|juin
|Royaume Uni
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|juin
|Royaume Uni
|Taux d'Inflation (Annuel)
|juin
|Royaume Uni
|Taux d'inflation (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|17 juillet
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|17 juillet
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|17 juillet
|23/07/2026
|France
|Confiance Des Entreprises
|juillet
|Europe UEM
|BCE La Décision De Taux D'Intérêt
|Europe UEM
|Taux Facilité De Dépôt
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|18 juillet
|Etats-Unis
|Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago
|juin
|Europe UEM
|Conférence de presse de la BCE
|Europe UEM
|Confiance des consommateurs Flash
|juillet
|24/07/2026
|Royaume Uni
|Gfk De Confiance Des Consommateurs
|juillet
|Japon
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|juin
|Japon
|Taux d'Inflation (Annuel)
|juin
|Japon
|Indice PMI Services Flash
|juillet
|Japon
|Indice PMI Manufacturier Flash
|juillet
|Royaume Uni
|Ventes au Détail (annuel)
|juin
|Royaume Uni
|Ventes au détail (mensuel)
|juin
|Allemagne
|Gfk De Confiance Des Consommateurs
|août
|France
|Indice PMI Manufacturier Flash
|juillet
|France
|Indice PMI Composite Flash
|juillet
|France
|Indice PMI Services Flash
|juillet
|Allemagne
|Indice PMI Manufacturier Flash
|juillet
|Allemagne
|Indice PMI Services Flash
|juillet
|Allemagne
|Indice PMI Composite Flash
|juillet
|Europe UEM
|Indice PMI Manufacturier Flash
|juillet
|Europe UEM
|Indice PMI Composite Flash
|juillet
|Europe UEM
|Indice PMI Services Flash
|juillet
|Royaume Uni
|Indice PMI Manufacturier Flash
|juillet
|Royaume Uni
|Indice PMI Services Flash
|juillet
|Royaume Uni
|Indice De L'Optimisme Cbi Affaires
|Q3
|Royaume Uni
|Cbi Industriels Tendances Commandes
|juillet
|Etats-Unis
|Indice PMI Services Flash
|juillet
|Etats-Unis
|Indice PMI Manufacturier Flash
|juillet
|Etats-Unis
|Indice PMI Composite Flash
|juillet
|Etats-Unis
|Ventes De Logements Neufs (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Ventes De Logements Neufs
|juin
|27/07/2026
|Allemagne
|Ifo Climat Des Affaires
|juillet
|Royaume Uni
|Cbi Statistique Du Commerce
|juillet
|Etats-Unis
|Commandes De Biens Durables (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Dallas Indice Manufacturier De La Fed
|juillet
|28/07/2026
|Japon
|Mises En Chantier (Annuel)
|juin
|France
|Confiance Des Consommateurs
|juillet
|Espagne
|Taux De Chômage
|Q2
|France
|La Demande De Prestations De Chômage
|juin
|Etats-Unis
|Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv
|juin
|Etats-Unis
|Balance des marchandises Trade Adv
|juin
|Etats-Unis
|Stocks en Gros (mensuel) Adv
|juin
|Etats-Unis
|Indice S§P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel)
|mai
|Etats-Unis
|Confiance Des Consommateurs - Conference Board
|juillet
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|24 juillet
|29/07/2026
|Royaume Uni
|Approbations Hypothécaires
|juin
|Royaume Uni
|Boe Crédit À La Consommation
|juin
|Royaume Uni
|Prêts Hypothécaires
|juin
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|24 juillet
|Etats-Unis
|Changent des stocks de pétrole brut EIA
|24 juillet
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|24 juillet
|Etats-Unis
|Fed Décision De Taux D'Intérêt
|Etats-Unis
|Conférence de presse de la Fed
|30/07/2026
|Japon
|Confiance Des Consommateurs
|juillet
|France
|Croissance Du PIB (Annuel) Prel
|Q2
|France
|Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel
|Q2
|Espagne
|Taux D'Inflation (Mensuel) Prel
|juillet
|Espagne
|Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash
|Q2
|Espagne
|Croissance Du PIB (Annuel) Flash
|Q2
|Espagne
|Taux D'Inflation (Annuel) Prel
|juillet
|Allemagne
|Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash
|Q2
|Allemagne
|Croissance Du PIB (Annuel) Flash
|Q2
|Europe UEM
|Croissance Du PIB (Annuel) Flash
|Q2
|Europe UEM
|Taux De Chômage
|juin
|Europe UEM
|Sentiment Économique
|juillet
|Europe UEM
|Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash
|Q2
|Espagne
|Confiance Des Entreprises
|juillet
|Royaume Uni
|BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux
|Royaume Uni
|Rapport sur la politique monétaire de la BoE
|Royaume Uni
|BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux
|Royaume Uni
|BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux
|Royaume Uni
|Procès-verbaux de la réunion du MPC
|Royaume Uni
|Décision De Taux D'Intérêt Boe
|Allemagne
|Taux D'Inflation (Annuel) Prel
|juillet
|Allemagne
|Taux D'Inflation (Mensuel) Prel
|juillet
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|25 juillet
|Etats-Unis
|Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv
|Q2
|Etats-Unis
|Dépenses Personnelles (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Indice Des Prix Base Pce (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Revenu Personnel (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Indice Des Prix PCE (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Indice Des Prix PCE (Annuel)
|juin
|Etats-Unis
|PIB Indice Des Prix (Trimestriel) Adv
|Q2
|31/07/2026
|Japon
|Taux De Chômage
|juin
|Japon
|Ventes au Détail (annuel)
|juin
|Japon
|Production Industrielle (Mensuel) Prél
|juin
|Japon
|Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ
|Japon
|Rapport trimestriel sur les perspectives de la BoJ
|Royaume Uni
|Prix Des Logements Nationwide (Annuel)
|juillet
|Royaume Uni
|Prix Des Logements Nationwide (Mensuel)
|juillet
|France
|Taux D'Inflation (Annuel) Prel
|juillet
|France
|Taux D'Inflation (Mensuel) Prel
|juillet
|Allemagne
|Personnes aux chômages
|juillet
|Allemagne
|Taux De Chômage
|juillet
|Allemagne
|Evolution du nombre de chômeurs
|juillet
|Europe UEM
|Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash
|juillet
|Europe UEM
|Taux D'Inflation (Annuel) De Flash
|juillet
|Europe UEM
|Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash
|juillet
|Etats-Unis
|Indice du coût de l'emploi - Salarie (Trimestriel)
|Q2
|Etats-Unis
|Indice du coût de l'emploi - Avantages (Trimestriel)
|Q2
|Etats-Unis
|Indice du coût de l'emploi (Trimestriel)
|Q2
|Etats-Unis
|Indice Chicago PMI
|juillet
|Etats-Unis
|Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs
|juillet
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 08:12
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