Calendrier statistiques sur 15 jours

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|04/05/2026
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|avril
|Europe UEM
|IDA manufacturier
|avril
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie
|mars
|05/05/2026
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|Etats-Unis
|Balance commerciale
|mars
|Etats-Unis
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|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|mars
|06/05/2026
|Royaume Uni
|PMI des services
|avril
|France
|IDA des services
|avril
|Europe UEM
|IDA des services
|avril
|France
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|mars
|Europe UEM
|Prix à la production industrielle
|mars
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Enquête ADP sur l'emploi privé
|avril
|07/05/2026
|France
|Balance commerciale
|mars
|France
|Balance des paiements
|mars
|Europe UEM
|Vente de détail
|mars
|Allemagne
|Commandes à l'industrie
|mars
|Etats-Unis
|Productivité - préliminaire
|1T
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|08/05/2026
|Allemagne
|Production industrielle
|mars
|Allemagne
|Balance commerciale
|mars
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|avril
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|avril
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|mars
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|mai
|11/05/2026
|Etats-Unis
|Ventes de logements anciens
|avril
|12/05/2026
|Allemagne
|Indice des prix
|mai
|Allemagne
|Indice ZEW
|avril
|Etats-Unis
|Indice des prix
|avril
|13/05/2026
|France
|Taux de chômage
|1T
|France
|Indice des prix
|avril
|Europe UEM
|PIB - estimation rapide
|1T
|Europe UEM
|Production industrielle
|mars
|Etats-Unis
|Prix à la production
|avril
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|14/05/2026
|Royaume Uni
|PIB - 1e estimation
|mars
|Royaume Uni
|Production industrielle
|mars
|Royaume Uni
|Balance commerciale
|1T
|Espagne
|Indice des prix
|avril
|Etats-Unis
|Prix à l'importation
|avril
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Ventes de détail
|avril
|Etats-Unis
|stocks des entreprises
|mars
|15/05/2026
|Etats-Unis
|Indice Empire State de la Fed de New York
|mai
|Etats-Unis
|Production industrielle
|avril
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 07:12
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