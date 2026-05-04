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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 07:12

date zone indice période
04/05/2026 France IDA Manufacturier avril
Europe UEM IDA manufacturier avril
Etats-Unis Commandes à l'industrie mars
05/05/2026 Etats-Unis ISM services avril
Etats-Unis Balance commerciale mars
Etats-Unis Ventes de logements neufs février
Etats-Unis Ventes de logements neufs mars
06/05/2026 Royaume Uni PMI des services avril
France IDA des services avril
Europe UEM IDA des services avril
France Production industrielle mars
Europe UEM Prix à la production industrielle mars
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé avril
07/05/2026 France Balance commerciale mars
France Balance des paiements mars
Europe UEM Vente de détail mars
Allemagne Commandes à l'industrie mars
Etats-Unis Productivité - préliminaire 1T
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
08/05/2026 Allemagne Production industrielle mars
Allemagne Balance commerciale mars
Etats-Unis Taux de chômage avril
Etats-Unis Demandeurs d'emploi avril
Etats-Unis Stocks des grossistes mars
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan mai
11/05/2026 Etats-Unis Ventes de logements anciens avril
12/05/2026 Allemagne Indice des prix mai
Allemagne Indice ZEW avril
Etats-Unis Indice des prix avril
13/05/2026 France Taux de chômage 1T
France Indice des prix avril
Europe UEM PIB - estimation rapide 1T
Europe UEM Production industrielle mars
Etats-Unis Prix à la production avril
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
14/05/2026 Royaume Uni PIB - 1e estimation mars
Royaume Uni Production industrielle mars
Royaume Uni Balance commerciale 1T
Espagne Indice des prix avril
Etats-Unis Prix à l'importation avril
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Ventes de détail avril
Etats-Unis stocks des entreprises mars
15/05/2026 Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York mai
Etats-Unis Production industrielle avril
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