Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 09:26

date zone indice période
10/02/2026 Etats-Unis Prix à l'importation décembre
Etats-Unis Ventes de détail décembre
Etats-Unis Stocks des entreprises novembre
France Taux de chômage 4T
11/02/2026 Etats-Unis Taux de chômage janvier
Etats-Unis Demandeurs d'emploi janvier
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
12/02/2026 Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Ventes de logements anciens janvier
Royaume Uni PIB - 1e estimation 4T
Royaume Uni Production industrielle décembre
Royaume Uni Balance commerciale décembre
13/02/2026 Etats-Unis Indice des prix janvier
Europe UEM PIB - estimation rapide 4T
Europe UEM Balance commerciale décembre
Espagne Indice des prix janvier
16/02/2026 Europe UEM Production industrielle décembre
17/02/2026 Allemagne Indice ZEW février
Allemagne Indice des prix janvier
Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York février
18/02/2026 France Indice des prix janvier
Royaume Uni Indice des prix janvier
Etats-Unis Permis de construire novembre
Etats-Unis Mises en chantier novembre
Etats-Unis Permis de construire décembre
Etats-Unis Mises en chantier décembre
Etats-Unis Commandes de biens durables décembre
Etats-Unis Production industrielle janvier
19/02/2026 Etats-Unis Balance commerciale décembre
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie février
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
20/02/2026 Royaume Uni Ventes de détail janvier
France PMI - préliminaire février
Europe UEM PMI - préliminaire février
Royaume Uni PMI - préliminaire février
Etats-Unis PMI - préliminaire février
Etats-Unis Ventes de logements neufs novembre
Etats-Unis Ventes de logements neufs décembre
Etats-Unis PIB - 1e estimation 4T
Etats-Unis Revenus des ménages décembre
Etats-Unis Dépenses des ménages décembre
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan février
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

