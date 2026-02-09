Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|10/02/2026
|Etats-Unis
|Prix à l'importation
|décembre
|Etats-Unis
|Ventes de détail
|décembre
|Etats-Unis
|Stocks des entreprises
|novembre
|France
|Taux de chômage
|4T
|11/02/2026
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|janvier
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|janvier
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|12/02/2026
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Ventes de logements anciens
|janvier
|Royaume Uni
|PIB - 1e estimation
|4T
|Royaume Uni
|Production industrielle
|décembre
|Royaume Uni
|Balance commerciale
|décembre
|13/02/2026
|Etats-Unis
|Indice des prix
|janvier
|Europe UEM
|PIB - estimation rapide
|4T
|Europe UEM
|Balance commerciale
|décembre
|Espagne
|Indice des prix
|janvier
|16/02/2026
|Europe UEM
|Production industrielle
|décembre
|17/02/2026
|Allemagne
|Indice ZEW
|février
|Allemagne
|Indice des prix
|janvier
|Etats-Unis
|Indice Empire State de la Fed de New York
|février
|18/02/2026
|France
|Indice des prix
|janvier
|Royaume Uni
|Indice des prix
|janvier
|Etats-Unis
|Permis de construire
|novembre
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|novembre
|Etats-Unis
|Permis de construire
|décembre
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|décembre
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|décembre
|Etats-Unis
|Production industrielle
|janvier
|19/02/2026
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|décembre
|Etats-Unis
|Indice de la Fed de Philadelphie
|février
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|20/02/2026
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|janvier
|France
|PMI - préliminaire
|février
|Europe UEM
|PMI - préliminaire
|février
|Royaume Uni
|PMI - préliminaire
|février
|Etats-Unis
|PMI - préliminaire
|février
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|novembre
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|décembre
|Etats-Unis
|PIB - 1e estimation
|4T
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|décembre
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|décembre
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|février
Calendrier statistiques sur 15 jours
09/02/2026
A lire aussi
-
La Bourse de Paris évoluait sans grand changement lundi, à l'entame d'une séance sans rendez-vous économique majeur attendu et dans un marché prudent avant la publication plus tard dans la semaine des chiffres de l'emploi et de l'inflation aux Etats-Unis. Le CAC ... Lire la suite
-
TotalEnergies et Google ont signé un contrat sur la vente d'électricité solaire pour alimenter des centres de données au Texas aux Etats-Unis pour un volume total de 28 TWh sur 15 ans, a annoncé lundi le géant pétro-gazier français. L'énergie proviendra de deux ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
