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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 07:10

date zone indice période
11/05/2026 Etats-Unis Ventes de logements anciens avril
12/05/2026 Allemagne Indice des prix mai
Allemagne Indice ZEW avril
Etats-Unis Indice des prix avril
13/05/2026 France Taux de chômage 1T
France Indice des prix avril
Europe UEM PIB - estimation rapide 1T
Europe UEM Production industrielle mars
Etats-Unis Prix à la production avril
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
14/05/2026 Royaume Uni PIB - 1e estimation mars
Royaume Uni Production industrielle mars
Royaume Uni Balance commerciale 1T
Espagne Indice des prix avril
Etats-Unis Prix à l'importation avril
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Ventes de détail avril
Etats-Unis Stocks des entreprises mars
15/05/2026 Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York mai
Etats-Unis Production industrielle avril
19/05/2026 Europe UEM Balance commerciale mars
20/05/2026 Europe UEM Prix à la consommation avril
Royaume Uni Indice des prix avril
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
21/05/2026 France PMI - préliminaire mai
Europe UEM PMI - préliminaire mai
Royaume Uni PMI - préliminaire mai
Etats-Unis PMI - préliminaire mai
Etats-Unis Mises en chantier avril
Etats-Unis Permis de construire avril
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie mai
22/05/2026 France Enquête de conjoncture dans l'industrie mai
Allemagne PIB - 2e estimation 1T
Allemagne Indice Ifo mai
Royaume Uni Ventes de détail avril
Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board avril
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan mai
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