Calendrier statistiques sur 15 jours
26/01/2026 à 07:17

date zone indice période
26/01/2026 Allemagne Indice Ifo janvier
Etats-Unis Commandes de biens durables novembre
27/01/2026 France Enquête de conjoncture auprès des ménages janvier
Espagne Taux de chômage 4T
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board janvier
28/01/2026 Etats-Unis Décision de la Fed
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
29/01/2026 France Demandeurs d'emploi 4T
Etats-Unis Productivité - 2e estimation 3T
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Balance commerciale novembre
Etats-Unis Commandes à l'industrie novembre
Etats-Unis Stocks des grossistes novembre
France Confiance dans l'industrie janvier
France Confiance des ménages janvier
Allemagne Confiance dans l'industrie janvier
Allemagne Confiance des ménages janvier
Espagne Confiance dans l'industrie janvier
30/01/2026 France Dépenses de consommation des ménages décembre
France PIB - 1e estimation 4T
France Prix à la production industrielle décembre
Allemagne PIB - 1e estimation 4T
Allemagne Taux de chômage janvier
Allemagne Demandeurs d'emploi janvier
Allemagne Indice des prix - préliminaire janvier
Espagne PIB - 1e estimation 4T
Europe UEM PIB - estimation rapide préliminaire 4T
Europe UEM Taux de chômage décembre
Etats-Unis Prix à la production décembre
02/02/2026 France IDA Manufacturier janvier
Europe UEM IDA manufacturier janvier
Royaume Uni PMI Manufacturier janvier
Etats-Unis ISM manufacturier janvier
03/02/2026 France Indice des prix - provisoire janvier
04/02/2026 Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide janvier
Europe UEM Prix à la production industrielle décembre
France IDA des services janvier
Europe UEM IDA des services janvier
Royaume Uni PMI des services janvier
Etats-Unis ISM services janvier
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé janvier
05/02/2026 France Production industrielle décembre
Europe UEM Vente de détail décembre
Europe UEM Décision de la BCE
Royaume Uni Décision de la Banque d'Angleterre
Allemagne Commandes à l'industrie décembre
06/02/2026 France Balance commerciale décembre
France Balance des paiements décembre
Allemagne Production industrielle décembre
Allemagne Balance commerciale décembre
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan février
Etats-Unis Taux de chômage janvier
Etats-Unis Demandeurs d'emploi janvier
