Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|26/01/2026
|Allemagne
|Indice Ifo
|janvier
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|novembre
|27/01/2026
|France
|Enquête de conjoncture auprès des ménages
|janvier
|Espagne
|Taux de chômage
|4T
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Conference Board
|janvier
|28/01/2026
|Etats-Unis
|Décision de la Fed
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|29/01/2026
|France
|Demandeurs d'emploi
|4T
|Etats-Unis
|Productivité - 2e estimation
|3T
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|novembre
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie
|novembre
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|novembre
|France
|Confiance dans l'industrie
|janvier
|France
|Confiance des ménages
|janvier
|Allemagne
|Confiance dans l'industrie
|janvier
|Allemagne
|Confiance des ménages
|janvier
|Espagne
|Confiance dans l'industrie
|janvier
|30/01/2026
|France
|Dépenses de consommation des ménages
|décembre
|France
|PIB - 1e estimation
|4T
|France
|Prix à la production industrielle
|décembre
|Allemagne
|PIB - 1e estimation
|4T
|Allemagne
|Taux de chômage
|janvier
|Allemagne
|Demandeurs d'emploi
|janvier
|Allemagne
|Indice des prix - préliminaire
|janvier
|Espagne
|PIB - 1e estimation
|4T
|Europe UEM
|PIB - estimation rapide préliminaire
|4T
|Europe UEM
|Taux de chômage
|décembre
|Etats-Unis
|Prix à la production
|décembre
|02/02/2026
|France
|IDA Manufacturier
|janvier
|Europe UEM
|IDA manufacturier
|janvier
|Royaume Uni
|PMI Manufacturier
|janvier
|Etats-Unis
|ISM manufacturier
|janvier
|03/02/2026
|France
|Indice des prix - provisoire
|janvier
|04/02/2026
|Europe UEM
|Prix à la consommation - estimation rapide
|janvier
|Europe UEM
|Prix à la production industrielle
|décembre
|France
|IDA des services
|janvier
|Europe UEM
|IDA des services
|janvier
|Royaume Uni
|PMI des services
|janvier
|Etats-Unis
|ISM services
|janvier
|Etats-Unis
|Enquête ADP sur l'emploi privé
|janvier
|05/02/2026
|France
|Production industrielle
|décembre
|Europe UEM
|Vente de détail
|décembre
|Europe UEM
|Décision de la BCE
|Royaume Uni
|Décision de la Banque d'Angleterre
|Allemagne
|Commandes à l'industrie
|décembre
|06/02/2026
|France
|Balance commerciale
|décembre
|France
|Balance des paiements
|décembre
|Allemagne
|Production industrielle
|décembre
|Allemagne
|Balance commerciale
|décembre
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|février
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|janvier
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|janvier
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 07:17
A lire aussi
-
En septembre, le commissariat avait été incendié par les manifestants qui ont fait tomber le gouvernement. Quatre mois plus tard, les habitants du secteur de Janasewa, dans la capitale népalaise Katmandou, se sont cotisés pour remplacer le véhicule détruit de "leurs" ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
L'or a franchi la barre des 5.000 dollars l'once pour la première fois lundi, prolongeant ainsi son ascension fulgurante, les investisseurs se ruant sur cette valeur refuge dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue. L'or au comptant prend 2,54% à 5.102,45 ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer