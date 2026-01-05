 Aller au contenu principal
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 09:53

date zone indice période
05/01/2026 Etats-Unis ISM manufacturier décembre
06/01/2026 France Indice des prix - provisoire décembre
Allemagne Indice des prix - préliminaire décembre
France IDA des services décembre
Europe UEM IDA des services décembre
Royaume Uni PMI des services décembre
07/01/2026 France Enquête de conjoncture auprès des ménages décembre
Allemagne Taux de chômage décembre
Allemagne Demandeurs d'emploi décembre
Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide décembre
Etats-Unis ISM services décembre
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé décembre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Commandes à l'industrie octobre
08/01/2026 France Balance commerciale novembre
France Balance des paiements novembre
France Confiance dans l'industrie décembre
France Confiance des ménages décembre
Allemagne Confiance dans l'industrie décembre
Allemagne Confiance des ménages décembre
Espagne Confiance dans l'industrie décembre
Allemagne Commandes à l'industrie novembre
Europe UEM Taux de chômage novembre
Europe UEM Prix à la production industrielle novembre
Etats-Unis Productivité - préliminaire 3T
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Balance commerciale octobre
Etats-Unis Stocks des grossistes octobre
09/01/2026 Etats-Unis Mises en chantier septembre
Etats-Unis Permis de construire septembre
Etats-Unis Mises en chantier octobre
Etats-Unis Permis de construire octobre
France Production industrielle novembre
France Dépenses de consommation des ménages novembre
Allemagne Balance commerciale novembre
Allemagne Production industrielle novembre
Europe UEM Vente de détail novembre
Etats-Unis Taux de chômage décembre
Etats-Unis Demandeurs d'emploi décembre
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan janvier
13/01/2026 Etats-Unis Ventes de logements neufs septembre
Etats-Unis Ventes de logements neufs octobre
Etats-Unis Indice des prix décembre
14/01/2026 Etats-Unis Ventes de logements anciens décembre
Etats-Unis Prix à la production novembre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Ventes de détail novembre
Etats-Unis Stocks des entreprises octobre
15/01/2026 France Indice des prix décembre
Royaume Uni Production industrielle novembre
Royaume Uni Balance commerciale novembre
Espagne Indice des prix décembre
Europe UEM Production industrielle novembre
Europe UEM Balance commerciale novembre
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie janvier
Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York janvier
Etats-Unis Prix à l'importation novembre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
16/01/2026 Allemagne Indice des prix décembre
Etats-Unis Production industrielle décembre
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

