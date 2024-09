CALENDRIER-Principaux événements précédant la grève imminente des travailleurs portuaires américains

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour des derniers développements)

Les négociations entre l'International Longshoremen's Association (ILA), qui représente 45 000 travailleurs portuaires, et le groupe d'employeurs United States Maritime Alliance (USMX) semblent dans l'impasse sur les questions salariales avant la date limite du 30 septembre fixée pour la conclusion d'un nouvel accord contractuel.

Le syndicat, qui représente les dockers de 36 ports de la côte est des États-Unis et du golfe du Mexique, menace de faire grève le 1er octobre. Si ses membres cessent le travail dans les ports situés entre le Maine et le Texas, il s'agira de la première grève de l'ILA à l'échelle de la côte depuis 1977. Les ports concernés traitent plus de la moitié du commerce maritime américain et un arrêt de travail généralisé bouleverserait les horaires de transport, retarderait les marchandises pour un large éventail d'industries et entraînerait une hausse des coûts d'expédition. Tout cela pourrait se traduire par des pénuries et des coûts plus élevés pour les consommateurs .

Voici un bref ENQUÊTE des événements précédant la grève potentielle:

13 mai 2024

L'ILA et l'USMX annoncent qu'ils entameront les négociations après le 17 mai dans le but de conclure un nouvel accord avant l'expiration du contrat actuel de six ans, le 30 septembre.

10 juin 2024

L'ILA interrompt les négociations en raison de différends liés à l'automatisation, après avoir découvert que les terminaux de l'opérateur APM et la compagnie de transport de conteneurs Maersk Line utilisaient un système Auto Gate qui traite les camions sans main-d'œuvre.

11 juin 2024

L'USMX déclare que certaines questions devront faire l'objet de discussions plus approfondies entre les parties locales, ajoutant qu'elle est impatiente de renouer le dialogue avec le comité de transactions.

12 juillet 2024

Harold Daggett, président et négociateur en chef de l'ILA, déclare que la menace d'une grève le 1er octobre s'accroît après la violation de son contrat par certains membres de l'USMX, ce qui l'a poussé à annuler les négociations plus tôt.

23 août 2024

L'USMX déclare qu'il n'a pas réussi à obtenir une réunion avec l'ILA pour reprendre les négociations.

5 septembre 2024

Près de 300 délégués de l'ILA terminent leur réunion de deux jours sur les grilles salariales en soutenant unanimement l'appel du président Daggett à une grève le 1er octobre si un accord n'est pas conclu.

23 septembre 2024

L'ILA déclare avoir eu de multiples conversations avec l'USMX au cours des dernières semaines et ajoute que l'impasse persiste sur les salaires, le groupe d'employeurs continuant d'offrir "un ensemble d'augmentations salariales inacceptables"

24 septembre 2024 La Maison Blanche déclare qu'elle n'essaiera pas de négocier un accord entre les deux parties.

25 septembre 2024

Les groupes agricoles exhortent la Maison Blanche à agir pour éviter une grève potentielle.

26 septembre 2024 L'USMX dépose une plainte pour pratique déloyale de travail auprès du National Labor Relations Board pour ramener l'ILA à la table des négociations.

29 septembre 2024

Le président Joe Biden déclare qu'il n'a pas l'intention d'intervenir pour empêcher une grève portuaire.