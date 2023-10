CALENDRIER-L'UAW conclut un accord avec GM et met fin aux grèves coordonnées contre les constructeurs automobiles de Détroit

Lesyndicat United Auto Workers (UAW) a conclu un accord deprincipe avec General Motors GM.N lundi, signalant la fin des débrayages qui ont coûté au premier constructeur automobile de Detroit plus de 400 millions de dollars par semaine. Le syndicat a également conclu des accords avec Ford Motor F.N et Stellantis STLAM.MI , propriétaire de Chrysler, au cours des derniers jours, dans ce qui est considéré comme des victoires significatives pour les travailleurs de l'automobile après des années de stagnation des salaires et de concessions douloureuses faites par le syndicat à la suite de la crise financière de 2008. Voici une chronologie des événements depuis l'élection de M. Fain en mars: Date Développement 25 mars Shawn Fain remporte la course pour le poste de président de l'UAW; il promet d'adopter une position ferme face aux trois grands constructeurs automobiles. 10 juillet Le syndicat déclare qu'il ouvrira des négociations contractuelles avec les trois grands constructeurs automobiles de Detroit à partir du 13 juillet. 11 juillet Fain déclare que le syndicat n'a pas peur d'organiser une grève chez les constructeurs automobiles qui n'ont pas de contrat équitable. 19 juillet Fain rencontre le Président Joe Biden à la Maison Blanche, alors que le syndicat informe le personnel des négociations contractuelles avec les constructeurs automobiles. 1er août L'UAW présente ses revendications à Stellantis, qui indique que le syndicat cherche à obtenir des Trois de Detroit des augmentations ambitieuses des avantages sociaux, notamment des hausses de salaire à deux chiffres et des retraites à prestations définies pour tous les travailleurs. 2 août Le syndicat présente ses revendications contractuelles à General Motors. 3 août Le syndicat présente ses revendications contractuelles à Ford 8 août Fain jette avec colère à la poubelle les propositions contractuelles de Stellantis (), citant les nombreuses concessions demandées par la société mère Chrysler dans le cadre des négociations collectives. 25 août L'UAW déclare que 97 % des membres votants se sont prononcés en faveur de l'autorisation d'une grève chez les Trois de Detroit si un accord n'est pas conclu avant le 14 septembre. 31 août Le syndicat déclare avoir déposé des plaintes pour pratiques déloyales auprès du National Labor Relations Board (NLRB) contre GM et Stellantis, affirmant qu'ils ont refusé de négocier de bonne foi. 31 août Ford fait une offre de contrat à l'UAW, offrant aux employés horaires des augmentations salariales combinées garanties de 15 %, des paiements forfaitaires et des avantages sociaux améliorés pendant la durée du contrat. 1er septembre Le NLRB déclare qu'il va enquêter sur les accusations portées par l'UAW. 6 septembre L'UAW fait une contre-proposition de contrat de travail sur les questions économiques à Ford. 7 septembre GM fait une contre-proposition à l'UAW qui comprend une augmentation de salaire de 10 % et deux paiements forfaitaires annuels supplémentaires de 3 % sur quatre ans. Fain qualifie cette offre d'"insultante" 8 septembre Stellantis déclare avoir offert aux travailleurs horaires américains une augmentation de salaire de 14,5 % sur quatre ans, mais pas de paiement forfaitaire. 8 septembre Fain déclare que l'UAW prévoit de se mettre en grève contre les trois constructeurs automobiles la semaine suivante s'ils n'améliorent pas leurs offres contractuelles. 11 septembre Stellantis déclare qu'elle prévoit de faire une nouvelle contre-offre à l'UAW après que le syndicat a fait sa propre offre révisée dimanche avant l'expiration de l'accord actuel de quatre ans jeudi soir. 13 septembre L'UAW rejette les contre-offres des constructeurs automobiles et présente des plans de grève visant des usines automobiles américaines individuelles, ce qui constituerait sa toute première grève simultanée contre les Trois de Detroit. 15 septembre L'UAW lance des grèves simultanées qui arrêteront la production de certains modèles populaires dans trois usines appartenant à GM, Ford et Stellantis. 16 septembre Les négociateurs de l'UAW et de Ford ont des "discussions raisonnablement productives" en vue d'un nouveau contrat, tandis que les responsables de Stellantis déclarent qu'une proposition de reprise du travail dans une usine de l'Illinois à l'arrêt est tombée à l'eau. 18 septembre L'UAW annonce des grèves dans d'autres usines le 22 septembre si aucun progrès sérieux n'est réalisé dans les négociations. 20 septembre L'UAW annonce que 90 travailleurs se sont mis en grève à l'usine ZF du fournisseur de Mercedes en Alabama. 22 septembre L'UAW va étendre ses grèves contre GM et Stellantis, mais a fait de réels progrès dans les négociations avec Ford Motor, selon le syndicat . 24 septembre. Ford déclare qu'en dépit des progrès réalisés dans certains domaines, il lui reste "d'importantes lacunes à combler" sur des questions économiques clés avant de pouvoir conclure un nouvel accord de travail avec l'UAW. 28 septembre L'UAW fait une nouvelle contre-proposition à Stellantis, juste un jour avant qu'elle ne se mette en grève dans d'autres usines de Detroit Three. 29 septembre Selon M. Fain, l'UAW débrayera sur le site dans une autre usine de General Motors et de Ford. La nouvelle grève ne s'étendra pas à Stellantis, qui a appelé avant l'annonce prévue à 10 heures (heure de l'Est) pour apporter des changements significatifs à sa proposition de contrat. 2 octobre GM et Ford annoncent le licenciement de 500 travailleurs supplémentaires dans quatre usines du Midwest. Par ailleurs, l'UAW confirme avoir présenté une nouvelle offre de contrat à GM. GM déclare avoir reçu la contre-proposition "mais des lacunes importantes subsistent" 3 octobre Ford déclare avoir présenté une nouvelle offre contractuelle, mais précise qu'un différend concernant les usines de batteries n'a pas été résolu. Ford affirme que la nouvelle offre augmente les salaires des travailleurs temporaires, accroît les cotisations de l'entreprise au titre du plan 401(k) et réduit encore le temps nécessaire pour atteindre le taux de salaire le plus élevé. 6 octobre L'UAW suspend ses grèves contre les trois usines automobiles de Detroit, invoquant la volonté inattendue de GM de permettre aux travailleurs des usines de batteries en joint-venture d'être couverts par des contrats syndicaux. 11 octobre GM, Ford et Stellantis acceptent d'augmenter les salaires de base de 20 à 23 % sur quatre ans. Ford et Stellantis acceptent de rétablir les ajustements au coût de la vie (COLA). 12 octobre L'UAW ferme la plus grande usine de Ford au monde, estimant que le constructeur automobile refuse d'aller plus loin dans les négociations. Les négociateurs de l'UAW devraient se concentrer sur les pourparlers avec Stellantis. 13 octobre Fain déclare que le syndicat n'élargira pas sa grève pour le moment, mais prévient que les membres quitteront désormais d'autres installations sans avertissement plutôt que d'attendre le vendredi pour annoncer de nouveaux plans. 13 octobre Un cadre supérieur de Ford déclare que le constructeur automobile est "à la limite" de ce qu'il peut dépenser pour augmenter les salaires et les avantages sociaux de l'UAW. Stellantis et Ford annoncent qu'ils vont licencier temporairement 1 250 employés en raison de l'impact de la grève de l'UAW. 16 octobre Bill Ford, président exécutif de Ford, exhorte le syndicat UAW à mettre fin à une grève de 32 jours et à conclure un nouvel accord de travail. Il met en garde contre les conséquences de plus en plus graves pour le constructeur automobile et l'économie américaine. 20 octobre General Motors et Stellantis augmentent leur offre aux travailleurs de l'automobile en grève, s'alignant sur l'augmentation de salaire de 23 % proposée par Ford. Fain déclare qu'"il reste encore beaucoup à gagner" 23 octobre 6 800 membres supplémentaires de l'UAW se mettent en grève dans la plus grande usine d'assemblage de Stellantis. 24 octobre General Motors retire ses prévisions de bénéfices pour 2023, juste avant un nouveau débrayage de l'UAW dans son usine d'Arlington, au Texas. 25 octobre L'UAW et Ford annoncent un accord de principe pour une durée de 4 ans et demi et une augmentation record des salaires. 26 octobre Ford retire ses perspectives de résultats annuels en raison de "l'incertitude" liée à la ratification imminente de son accord avec le syndicat, et met en garde contre la pression continue exercée sur les véhicules électriques. 28 octobre Stellantis et l'UAW parviennent à un accord de principe sur un nouveau contrat de travail, selon le syndicat. 28 octobre L'UAW étend la grève contre General Motors à une usine de moteurs, ce qui pourrait bloquer la production de gros pick-up de GM. GM et le syndicat UAW parviennent à un accord 30 octobre de principe, les membres du syndicat obtenant des augmentations de salaire record pour mettre fin à six semaines de grève coordonnée contre les trois constructeurs automobiles de Detroit.