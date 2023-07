Calendrier financier 2023 de BOA Concept

BOA Concept, accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l’intralogistique (FR0011365907 - ALBOA), annonce son calendrier financier* pour le second semestre 2023 :



14 septembre 2023 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023

26 septembre 2023 Résultats Semestriels 2023

27 septembre 2023 Forum Lyon Pôle Bourse

9&10 octobre 2023 Investor Access (Paris)



* Ce calendrier est indicatif et la Société se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus si elle le jugeait nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d’Euronext à Paris.