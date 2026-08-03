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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 06:27
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date société événement
03/08/2026 Bonduelle Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Crcam Touraine Cci Résultats du 1er semestre
04/08/2026 Amgen, Inc. Résultats du 1er semestre
Bayer AG Résultats du 1er semestre
Caterpillar Inc. Résultats du 1er semestre
Mcdonald's Corporation Résultats du 1er semestre
05/08/2026 Actia Group Chiffre d'affaires 1er semestre (07:00)
CA Toulouse 31 Résultats du 1er semestre
Catering Intl Sces Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Ediliziacrobatica Chiffre d'affaires 1er semestre
Fresenius SE Co K Résultats du 1er semestre
Neurones Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Walt Disney Company Résultats du 1er semestre
06/08/2026 Assicurazioni Generali Résultats du 1er semestre
Deutsche Telekom AG Résultats du 1er semestre
It Link Chiffre d'affaires 1er semestre
Maurel Et Prom Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Siemens AG Résultats du 1er semestre
07/08/2026 Archos Résultats du 1er semestre
Eutelsat Résultats annuels
Logic Instrument Résultats du 1er semestre
Muenchener Rueckver Résultats du 1er semestre

Valeurs associées

ACTIA GROUP
3,910 EUR Euronext Paris 0,00%
AMGEN
385,1600 USD NASDAQ -0,64%
ARCHOS
0,2870 EUR Euronext Paris 0,00%
BAYER
48,050 EUR XETRA 0,00%
BONDUELLE
9,150 EUR Euronext Paris 0,00%
CA TOULOUSE 31 CCI
121,000 EUR Euronext Paris 0,00%
CATERPILLAR
814,650 USD NYSE +0,71%
CIS (CATERING INTL SERVICES)
20,200 EUR Euronext Paris 0,00%
CRCAM TOURAINE CCI
138,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
DEUTSCHE TELEKOM
26,760 EUR XETRA 0,00%
EDILIZIACROB
2,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
EUTELSAT
2,053 EUR Euronext Paris 0,00%
FRESENIUS
44,520 EUR XETRA 0,00%
GENERALI
43,990 EUR MIL 0,00%
IT LINK
16,600 EUR Euronext Paris 0,00%
LOGIC INSTRUMENT
2,000 EUR Euronext Paris 0,00%
MAUREL & PROM
8,120 EUR Euronext Paris 0,00%
MCDONALD'S
270,670 USD NYSE +0,82%
MUENCHENER RUECKV
522,200 EUR XETRA 0,00%
NEURONES
38,150 EUR Euronext Paris 0,00%
SIEMENS
282,650 EUR XETRA 0,00%
WALT DISNEY
96,210 USD NYSE +0,08%
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    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite

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