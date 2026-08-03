|date
|société
|événement
|03/08/2026
|Bonduelle
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Crcam Touraine Cci
|Résultats du 1er semestre
|04/08/2026
|Amgen, Inc.
|Résultats du 1er semestre
|Bayer AG
|Résultats du 1er semestre
|Caterpillar Inc.
|Résultats du 1er semestre
|Mcdonald's Corporation
|Résultats du 1er semestre
|05/08/2026
|Actia Group
|Chiffre d'affaires 1er semestre (07:00)
|CA Toulouse 31
|Résultats du 1er semestre
|Catering Intl Sces
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Ediliziacrobatica
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Fresenius SE Co K
|Résultats du 1er semestre
|Neurones
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Walt Disney Company
|Résultats du 1er semestre
|06/08/2026
|Assicurazioni Generali
|Résultats du 1er semestre
|Deutsche Telekom AG
|Résultats du 1er semestre
|It Link
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Maurel Et Prom
|Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
|Siemens AG
|Résultats du 1er semestre
|07/08/2026
|Archos
|Résultats du 1er semestre
|Eutelsat
|Résultats annuels
|Logic Instrument
|Résultats du 1er semestre
|Muenchener Rueckver
|Résultats du 1er semestre
Calendrier des sociétés sur 15 jours
Valeurs associées
|3,910 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|385,1600 USD
|NASDAQ
|-0,64%
|0,2870 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|48,050 EUR
|XETRA
|0,00%
|9,150 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|121,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|814,650 USD
|NYSE
|+0,71%
|20,200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|138,1000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|26,760 EUR
|XETRA
|0,00%
|2,9000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,053 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|44,520 EUR
|XETRA
|0,00%
|43,990 EUR
|MIL
|0,00%
|16,600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|8,120 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|270,670 USD
|NYSE
|+0,82%
|522,200 EUR
|XETRA
|0,00%
|38,150 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|282,650 EUR
|XETRA
|0,00%
|96,210 USD
|NYSE
|+0,08%
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SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
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SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
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SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite
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|25,76
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