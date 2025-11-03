Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|03/11/2025
|Beneteau
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Coface
|Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
|Delfingen
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Omer-Decugis Cie
|Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)
|Vicat
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|04/11/2025
|Abeo
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Biomerieux
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Broadpeak
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Esso
|Assemblée générale mixte (15h00)
|Herige
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Hipay Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Hopscotch Groupe
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Maat Pharma
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Oeneo
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Rubis
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Transgene
|Résultats 3ème trimestre
|05/11/2025
|Bilendi
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|BMW
|Résultats 3ème trimestre
|Bouygues
|Résultats 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Chargeurs
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Coty Inc.
|Résultats 1er trimestre
|CA Toulouse 31
|Résultats 3ème trimestre
|Ediliziacrobatica
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Enel SpA
|Résultats 3ème trimestre
|Equasens
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Figeac Aero
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Jacquet Metals
|Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
|Kumulus Vape
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Lacroix Industries
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Mcdonald's Corporation
|Résultats 3ème trimestre
|Neurones
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Riber
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Selectirente
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Solutions 30
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Teleperformance
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Winfarm
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|06/11/2025
|Air France - KLM
|Résultats 3ème trimestre
|Akwel
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Altarea
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Antin infra Partn
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Aurea
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Delta Plus Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Deutsche Post AG
|Résultats 3ème trimestre
|Engie
|Résultats 3ème trimestre
|Eurazeo
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Euronext
|Résultats 3ème trimestre
|Jc Decaux Sa.
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Legrand SA
|Résultats 3ème trimestre
|LNA Sante
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Nrj Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Poxel
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Prismaflex Intl
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|SES Sa
|Résultats 3ème trimestre
|Veolia
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|07/11/2025
|Arkema
|Résultats 3ème trimestre
|Hexaom
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 15:05
Valeurs associées
|8,340 EUR
|Euronext Paris
|-1,88%
|11,9000 EUR
|Euronext Paris
|+2,81%
|11,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,90%
|98,9000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|11,0600 EUR
|Euronext Paris
|+1,28%
|50,2500 EUR
|Euronext Paris
|-2,43%
|6,2000 EUR
|Euronext Paris
|+0,98%
|8,3800 EUR
|Euronext Paris
|+0,18%
|20,0000 EUR
|Euronext Paris
|+3,09%
|112,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,36%
|81,460 EUR
|XETRA
|+0,92%
|39,2800 EUR
|Euronext Paris
|+0,38%
|2,4200 EUR
|Euronext Paris
|+5,22%
|118,020 EUR
|Euronext Paris
|+1,74%
|15,2600 EUR
|Euronext Paris
|-0,13%
|9,6600 EUR
|Euronext Paris
|+0,10%
|3,935 USD
|NYSE
|-0,51%
|35,2000 EUR
|Euronext Paris
|+1,73%
|44,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,90%
|39,630 EUR
|XETRA
|-0,43%
|5,280 EUR
|MIL
|-2,58%
|8,782 EUR
|MIL
|+0,11%
|20,5500 EUR
|Euronext Paris
|+1,23%
|37,7500 EUR
|Euronext Paris
|-0,53%
|98,8500 EUR
|Euronext Paris
|+1,44%
|58,6000 EUR
|Euronext Paris
|-0,93%
|124,6000 EUR
|Euronext Paris
|+0,48%
|12,1000 EUR
|Euronext Paris
|-0,41%
|21,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,47%
|28,3000 EUR
|Euronext Paris
|-1,05%
|9,5200 EUR
|Euronext Paris
|+5,78%
|13,7000 EUR
|Euronext Paris
|+0,74%
|17,5800 EUR
|Euronext Paris
|+0,34%
|15,5800 EUR
|Euronext Paris
|-1,33%
|3,9400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|12,0500 EUR
|Euronext Paris
|+7,11%
|150,1000 EUR
|Euronext Paris
|+0,40%
|24,7000 EUR
|Euronext Paris
|+2,07%
|4,3100 EUR
|Euronext Paris
|+0,23%
|296,265 USD
|NYSE
|-0,71%
|38,9000 EUR
|Euronext Paris
|-1,27%
|8,0800 EUR
|Euronext Paris
|+0,25%
|9,2600 EUR
|Euronext Paris
|+0,22%
|7,8600 EUR
|Euronext Paris
|+3,42%
|0,3380 EUR
|Euronext Paris
|+9,03%
|10,8000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,1450 EUR
|Euronext Paris
|-2,33%
|31,5800 EUR
|Euronext Paris
|+0,32%
|86,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|6,6900 EUR
|Euronext Paris
|+0,68%
|0,9905 EUR
|Euronext Paris
|-0,65%
|61,1800 EUR
|Euronext Paris
|-1,26%
|1,3600 EUR
|Euronext Paris
|+1,49%
|28,6000 EUR
|Euronext Paris
|-0,17%
|65,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,9600 EUR
|Euronext Paris
|+1,02%
A lire aussi
-
Le géant allemand Rheinmetall et le gouvernement roumain ont annoncé lundi la création d'une usine de poudre propulsive en Roumanie, sur fond de réarmement européen du fait de la menace russe et de l'invasion de l'Ukraine. Rheinmetall compte ainsi "renforcer sa ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé lundi, continuant de profiter de l'optimisme autour des valeurs technologiques, sur fond de paralysie budgétaire persistante aux Etats-Unis, qui limite l'accès à certaines données économiques précieuses. Vers 14H50 ... Lire la suite
-
Coca-Cola Europacific Partners, embouteilleur français du soda du même nom, a annoncé lundi un changement à sa tête, avec le départ de son président François Gay-Bellile qui sera remplacé par Katia Faour. François Gay-Bellile, qui avait été nommé en 2020, quittera ... Lire la suite
-
Amazon grimpe de 4% à Wall Street, salué pour l'annonce par sa filiale de cloud Amazon Web Services (AWS) d'un partenariat stratégique pluriannuel avec OpenAI, représentant un engagement de 38 milliards de dollars de ce dernier. 'Ce partenariat stratégique pluriannuel ... Lire la suite
