Calendrier des sociétés sur 15 jours

date société événement
03/11/2025 Beneteau Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Coface Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
Delfingen Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Omer-Decugis Cie Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)
Vicat Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
04/11/2025 Abeo Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Biomerieux Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Broadpeak Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Esso Assemblée générale mixte (15h00)
Herige Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Hipay Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Hopscotch Groupe Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Maat Pharma Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Oeneo Chiffre d'affaires 1er semestre
Rubis Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Transgene Résultats 3ème trimestre
05/11/2025 Bilendi Chiffre d'affaires 3ème trimestre
BMW Résultats 3ème trimestre
Bouygues Résultats 3ème trimestre (Avant ouverture)
Chargeurs Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Coty Inc. Résultats 1er trimestre
CA Toulouse 31 Résultats 3ème trimestre
Ediliziacrobatica Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Enel SpA Résultats 3ème trimestre
Equasens Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Figeac Aero Chiffre d'affaires 1er semestre
Jacquet Metals Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
Kumulus Vape Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Lacroix Industries Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Mcdonald's Corporation Résultats 3ème trimestre
Neurones Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Riber Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Selectirente Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Solutions 30 Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Teleperformance Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Winfarm Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
06/11/2025 Air France - KLM Résultats 3ème trimestre
Akwel Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Altarea Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Antin infra Partn Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Aurea Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Delta Plus Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Deutsche Post AG Résultats 3ème trimestre
Engie Résultats 3ème trimestre
Eurazeo Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Euronext Résultats 3ème trimestre
Jc Decaux Sa. Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Legrand SA Résultats 3ème trimestre
LNA Sante Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Nrj Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Poxel Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Prismaflex Intl Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
SES Sa Résultats 3ème trimestre
Veolia Chiffre d'affaires 3ème trimestre
07/11/2025 Arkema Résultats 3ème trimestre
Hexaom Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)

Valeurs associées

ABEO
8,340 EUR Euronext Paris -1,88%
AIR FRANCE - KLM
11,9000 EUR Euronext Paris +2,81%
AKWEL
11,0000 EUR Euronext Paris -0,90%
ALTAREA
98,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
ANTIN INFRA. PARTNERS
11,0600 EUR Euronext Paris +1,28%
ARKEMA
50,2500 EUR Euronext Paris -2,43%
AUREA
6,2000 EUR Euronext Paris +0,98%
BENETEAU
8,3800 EUR Euronext Paris +0,18%
BILENDI
20,0000 EUR Euronext Paris +3,09%
BIOMERIEUX
112,0000 EUR Euronext Paris +0,36%
BMW
81,460 EUR XETRA +0,92%
BOUYGUES
39,2800 EUR Euronext Paris +0,38%
BROADPEAK
2,4200 EUR Euronext Paris +5,22%
CA TOULOUSE 31 CCI
118,020 EUR Euronext Paris +1,74%
COFACE
15,2600 EUR Euronext Paris -0,13%
COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
9,6600 EUR Euronext Paris +0,10%
COTY RG-A
3,935 USD NYSE -0,51%
DELFINGEN
35,2000 EUR Euronext Paris +1,73%
DELTA PLUS GRP
44,0000 EUR Euronext Paris -0,90%
DEUTSCHE POST
39,630 EUR XETRA -0,43%
EDILIZIACROB
5,280 EUR MIL -2,58%
ENEL
8,782 EUR MIL +0,11%
ENGIE
20,5500 EUR Euronext Paris +1,23%
EQUASENS
37,7500 EUR Euronext Paris -0,53%
ESSO
98,8500 EUR Euronext Paris +1,44%
EURAZEO
58,6000 EUR Euronext Paris -0,93%
EURONEXT
124,6000 EUR Euronext Paris +0,48%
FIGEAC AERO
12,1000 EUR Euronext Paris -0,41%
HERIGE
21,4000 EUR Euronext Paris +0,47%
HEXAOM
28,3000 EUR Euronext Paris -1,05%
HIPAY GROUP
9,5200 EUR Euronext Paris +5,78%
HOPSCOTCH GRP
13,7000 EUR Euronext Paris +0,74%
JACQUET METALS
17,5800 EUR Euronext Paris +0,34%
JCDECAUX
15,5800 EUR Euronext Paris -1,33%
KUMULUS VAPE
3,9400 EUR Euronext Paris 0,00%
LACROIX
12,0500 EUR Euronext Paris +7,11%
LEGRAND
150,1000 EUR Euronext Paris +0,40%
LNA SANTE
24,7000 EUR Euronext Paris +2,07%
MAAT PHARMA
4,3100 EUR Euronext Paris +0,23%
MCDONALD'S
296,265 USD NYSE -0,71%
NEURONES
38,9000 EUR Euronext Paris -1,27%
NRJ GRP
8,0800 EUR Euronext Paris +0,25%
OENEO
9,2600 EUR Euronext Paris +0,22%
OMER-DECUGIS & CIE
7,8600 EUR Euronext Paris +3,42%
POXEL
0,3380 EUR Euronext Paris +9,03%
PRISMAFLEX INTL
10,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
RIBER
3,1450 EUR Euronext Paris -2,33%
RUBIS
31,5800 EUR Euronext Paris +0,32%
SELECTIRENTE
86,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
SES
6,6900 EUR Euronext Paris +0,68%
SOLUTIONS 30
0,9905 EUR Euronext Paris -0,65%
TELEPERFORMANCE
61,1800 EUR Euronext Paris -1,26%
TRANSGENE
1,3600 EUR Euronext Paris +1,49%
VEOLIA
28,6000 EUR Euronext Paris -0,17%
VICAT
65,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
WINFARM
3,9600 EUR Euronext Paris +1,02%
