Alstom: contrat de 393 millions d'euros avec la compagnie grecque Hellenic Train

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le constructeur ferroviaire français Alstom va fournir 23 rames automotrices électriques à la compagnie ferroviaire privée grecque Hellenic Train, dans le cadre d'un contrat d'une valeur de 393 millions d'euros, a annoncé l'industriel lundi dans un communiqué.

Ce contrat comprend également "les services de maintenance associés pendant une période de dix ans", a précisé Alstom dans son communiqué. Onze trains sont destinés aux lignes de banlieue, douze seront utilisés pour les trajets interurbains longue distance.

Les trains auront pour vitesse maximale 160 km/heure. Ils seront conçus et produits en Italie, sur le site de fabrication d'Alstom Savigliano (sud de Turin).

Chaque train comptera six voitures, avec une capacité d'accueil de 335 passagers pour les trains interurbains et de 362 places assises pour les trains de banlieue, a détaillé Alstom.

Ces trains Coradia Stream sont "équipés d'un système numérique de comptage des passagers avec des capteurs de haute précision", a indiqué le constructeur, qui, "à ce jour", a "vendu plus de 4.500 trains régionaux Coradia dans le monde".

Les Coradia Stream (une gamme des Coradia) sont développés "spécifiquement pour le marché européen", selon Alstom. Ces trains "sont équipés du système de contrôle du trafic ERTMS niveau 2 et sont conformes aux normes européennes (EN) ainsi qu'aux spécifications techniques d'interopérabilité (STI), pouvant fonctionner avec tous les principaux systèmes d'alimentation électrique européens", a expliqué l'industriel.