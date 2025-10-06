 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 060,50
-0,31%
Indices
Chiffres-clés

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 07:38

date société événement
06/10/2025 Ldc Chiffre d'affaires 1er semestre
07/10/2025 Bilendi Résultats 1er semestre
Fermentalg Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
GenSight Biologics Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Implanet Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Obiz Résultats 1er semestre
Upergy Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Vaziva Résultats 1er semestre (Après clôture)
Voyageurs du monde Résultats 1er semestre
08/10/2025 Cogra Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
Entreparticuliers.com Résultats 1er semestre (Après clôture)
Teract Résultats annuel (Avant ouverture)
09/10/2025 Bluelinea Résultats 1er semestre
ISPD Network Résultats 1er semestre
Lepermislibre Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Odyssee Techno Résultats 1er semestre (Après clôture)
Patrimoine et Commerce Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Spineguard Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Wallix Résultats 1er semestre (Après clôture)

Valeurs associées

BILENDI
20,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
BLUELINEA
0,4800 EUR Euronext Paris 0,00%
COGRA
4,6200 EUR Euronext Paris 0,00%
ETHERO
3,0900 EUR Euronext Paris 0,00%
FERMENTALG
0,4930 EUR Euronext Paris 0,00%
GENSIGHT BIOLOGICS
0,1586 EUR Euronext Paris 0,00%
IMPLANET
0,4370 EUR Euronext Paris 0,00%
ISPD NETWORK
1,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
LEPERMISLIBRE
0,0900 EUR Euronext Paris 0,00%
OBIZ
3,7800 EUR Euronext Paris 0,00%
ODYSSEE TECHNOLOGIES
33,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
PATRIMOINE COM.
24,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
SOCIETE LDC
90,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
SPINEGUARD
0,0950 EUR Euronext Paris 0,00%
TERACT
1,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
UPERGY
1,6100 EUR Euronext Paris 0,00%
VAZIVA
44,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
VOYAGEURS MONDE
157,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
WALLIX GROUP
26,0500 EUR Euronext Paris 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ancienne Bourse de Paris
    L'Europe vue en légère baisse après une semaine solide, la France inquiète
    information fournie par Reuters 06.10.2025 08:44 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi à l'ouverture, après avoir enregistré vendredi leur meilleure performance hebdomadaire en cinq mois grâce aux anticipations de nouvelles baisses de taux aux Etats-Unis, tandis ... Lire la suite

  • euronext (Crédit: / Euronext)
    Euronext : OPE visant la Bourse d'Athènes
    information fournie par AOF 06.10.2025 08:37 

    (AOF) - Euronext annonce le lancement de son offre publique d'échange (OPE) visant ATHEX, la Bourse d'Athènes, à un ratio d'échange d'une action Euronext pour 20 actions ATHEX. L'OPE commence ce 6 octobre à 08h00 (heure d'Athènes) et se terminera le 17 novembre ... Lire la suite

  • OPMOBILITY : Les signaux haussiers sont intacts
    OPMOBILITY : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 06.10.2025 08:36 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • IPSOS : Le mouvement reste haussier
    IPSOS : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 06.10.2025 08:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank