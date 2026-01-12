Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|13/01/2026
|Groupe Tera
|Assemblée générale extraordinaire (10:00)
|Implanet
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Vente Unique.com
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|14/01/2026
|Catana Group
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Ekinops
|Réunion d'analystes trimestrielle (Après clôture)
|Lepermislibre
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Toosla
|Assemblée générale extraordinaire (09:00)
|15/01/2026
|Biosynex
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Fountaine Pajot
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|macompta.fr
|Chiffre d'affaires 2ème trimestre
|Pullup Entertainment
|Réunion d'analystes trimestrielle (18:15)
|Smtpc
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|16/01/2026
|Preatoni Group
|Assemblée générale mixte (15:00)
