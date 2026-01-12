 Aller au contenu principal
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 07:28

date société événement
13/01/2026 Groupe Tera Assemblée générale extraordinaire (10:00)
Implanet Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Vente Unique.com Réunion d'analystes annuelle (10:00)
14/01/2026 Catana Group Chiffre d'affaires 1er trimestre
Ekinops Réunion d'analystes trimestrielle (Après clôture)
Lepermislibre Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Toosla Assemblée générale extraordinaire (09:00)
15/01/2026 Biosynex Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Fountaine Pajot Réunion d'analystes annuelle (10:00)
macompta.fr Chiffre d'affaires 2ème trimestre
Pullup Entertainment Réunion d'analystes trimestrielle (18:15)
Smtpc Chiffre d'affaires 4ème trimestre
16/01/2026 Preatoni Group Assemblée générale mixte (15:00)

Valeurs associées

BIOSYNEX
0,5820 EUR Euronext Paris -1,02%
CATANA GROUP
2,965 EUR Euronext Paris +3,67%
EKINOPS
2,100 EUR Euronext Paris 0,00%
FOUNTAINE PAJOT
105,400 EUR Euronext Paris 0,00%
GROUPE TERA
6,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
IMPLANET
0,2380 EUR Euronext Paris 0,00%
LEPERMISLIBRE
0,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
MACOMPTA.FR
6,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
PREATONI GRP
45,000 EUR Euronext Paris 0,00%
PULLUP ENTERTAINMENT
14,000 EUR Euronext Paris 0,00%
SMTPC
28,000 EUR Euronext Paris +0,36%
TOOSLA
0,0820 EUR Euronext Paris 0,00%
VENTE UNIQUE.COM
15,2500 EUR Euronext Paris -0,97%
