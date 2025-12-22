 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 07:31

date société événement
24/12/2025 Namr Assemblée générale mixte (08h30)
26/12/2025 Alchimie Assemblée générale extraordinaire (10h00)
Galeo Assemblée générale extraordinaire (09h00)

Valeurs associées

ALCHIMIE
0,0600 EUR Euronext Paris 0,00%
GALEO
2,5000 EUR Euronext Paris +4,17%
NAM.R
0,2300 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    L'Europe vue hésitante après les banques centrales et avant Noël (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.12.2025 08:54 

    par Augustin Turpin Les principales Bourses européennes sont attendues hésitantes lundi à l'ouverture, à l'entame d'une semaine qui devrait être marquée par des échanges réduits en raison de la coupure de Noël jeudi. Après les décisions de politique monétaire de ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.12.2025 08:45 

    (Actualisé avec Abivax) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris ... Lire la suite

  • BIC : Le mouvement reste haussier
    BIC : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 22.12.2025 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • EDENRED : Retour possible sur les supports
    EDENRED : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 22.12.2025 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank