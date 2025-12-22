Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|24/12/2025
|Namr
|Assemblée générale mixte (08h30)
|26/12/2025
|Alchimie
|Assemblée générale extraordinaire (10h00)
|Galeo
|Assemblée générale extraordinaire (09h00)
A lire aussi
-
par Augustin Turpin Les principales Bourses européennes sont attendues hésitantes lundi à l'ouverture, à l'entame d'une semaine qui devrait être marquée par des échanges réduits en raison de la coupure de Noël jeudi. Après les décisions de politique monétaire de ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Abivax) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer