Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|04/05/2026
|Beneteau
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Bilendi
|Résultats du 1er trimestre
|Ediliziacrobatica
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Elis
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Immobiliere Dassault
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Vicat
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|05/05/2026
|AB Inbev
|Résultats du 1er trimestre
|Air Liquide
|Assemblée générale annuelle
|Axa
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|BMW
|Résultats du 1er trimestre
|Bnp Paribas
|Assemblée générale annuelle (09:30)
|Bonduelle
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Coty Inc.
|Résultats du 3ème trimestre
|Delfingen
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Facephi Biometria
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|Fermentalg
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Ferrari
|Résultats du 1er trimestre
|Figeac Aero
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Icape Holding
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Intesa Sanpaolo SpA
|Résultats du 1er trimestre
|JC Decaux SE
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Kaufman Et Broad
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|Lagardere
|Assemblée générale annuelle (09:30)
|Louis Hachette Group
|Assemblée générale annuelle (14:30)
|Nrj Group
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Oeneo
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Omer-Decugis Cie
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Rubis
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Selectirente
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Spartoo
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Technip Energies
|Assemblée générale annuelle
|Viridien
|Résultats du 1er trimestre
|06/05/2026
|Acteos
|Assemblée générale annuelle
|AHOLD DELHAIZE
|Résultats du 1er trimestre
|Arkema
|Résultats du 1er trimestre
|Broadpeak
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|CA Toulouse 31
|Résultats du 1er trimestre
|Coty Inc.
|Réunion d'analystes trimestrielle (Avant ouverture)
|Emeis
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Eurazeo
|Assemblée générale annuelle
|Gaumont
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|Hexaom
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Neurones
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|PHILIPS KON
|Résultats du 1er trimestre
|Robertet
|Réunion Investisseurs/Road Show
|Robertet Ci
|Réunion Investisseurs/Road Show
|Scor
|Résultats du 1er trimestre
|Trigano
|Résultats du 1er semestre
|Unibail Rodamco Westfield
|Assemblée générale annuelle
|Veolia
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Younited Financial
|Assemblée générale annuelle (11:15)
|07/05/2026
|Bouygues
|Résultats du 1er trimestre (07:30)
|Edenred
|Assemblée générale annuelle
|Enel SpA
|Résultats du 1er trimestre
|Engie
|Résultats du 1er trimestre
|Klepierre
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
|Legrand SA
|Réunion d'analystes trimestrielle (08:30)
|LNA Sante
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Mcdonald's Corporation
|Résultats du 1er trimestre
|Schneider Electric
|Assemblée générale annuelle
|Totalenergies Gabon
|Assemblée générale annuelle
|Valneva
|Résultats du 1er trimestre
|Viel Et Compagnie
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 07:15
Valeurs associées
|64,400 EUR
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