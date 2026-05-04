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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 07:15

date société événement
04/05/2026 Beneteau Chiffre d'affaires 1er trimestre
Bilendi Résultats du 1er trimestre
Ediliziacrobatica Chiffre d'affaires 1er trimestre
Elis Chiffre d'affaires 1er trimestre
Immobiliere Dassault Chiffre d'affaires 1er trimestre
Vicat Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
05/05/2026 AB Inbev Résultats du 1er trimestre
Air Liquide Assemblée générale annuelle
Axa Chiffre d'affaires 1er trimestre
BMW Résultats du 1er trimestre
Bnp Paribas Assemblée générale annuelle (09:30)
Bonduelle Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Coty Inc. Résultats du 3ème trimestre
Delfingen Chiffre d'affaires 1er trimestre
Facephi Biometria Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Fermentalg Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Ferrari Résultats du 1er trimestre
Figeac Aero Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Icape Holding Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Intesa Sanpaolo SpA Résultats du 1er trimestre
JC Decaux SE Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Kaufman Et Broad Assemblée générale annuelle (09:00)
Lagardere Assemblée générale annuelle (09:30)
Louis Hachette Group Assemblée générale annuelle (14:30)
Nrj Group Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Oeneo Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Omer-Decugis Cie Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Rubis Chiffre d'affaires 1er trimestre
Selectirente Chiffre d'affaires 1er trimestre
Spartoo Assemblée générale annuelle (10:00)
Technip Energies Assemblée générale annuelle
Viridien Résultats du 1er trimestre
06/05/2026 Acteos Assemblée générale annuelle
AHOLD DELHAIZE Résultats du 1er trimestre
Arkema Résultats du 1er trimestre
Broadpeak Chiffre d'affaires 1er trimestre
CA Toulouse 31 Résultats du 1er trimestre
Coty Inc. Réunion d'analystes trimestrielle (Avant ouverture)
Emeis Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Eurazeo Assemblée générale annuelle
Gaumont Assemblée générale annuelle (11:00)
Hexaom Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Neurones Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
PHILIPS KON Résultats du 1er trimestre
Robertet Réunion Investisseurs/Road Show
Robertet Ci Réunion Investisseurs/Road Show
Scor Résultats du 1er trimestre
Trigano Résultats du 1er semestre
Unibail Rodamco Westfield Assemblée générale annuelle
Veolia Chiffre d'affaires 1er trimestre
Younited Financial Assemblée générale annuelle (11:15)
07/05/2026 Bouygues Résultats du 1er trimestre (07:30)
Edenred Assemblée générale annuelle
Enel SpA Résultats du 1er trimestre
Engie Résultats du 1er trimestre
Klepierre Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
Legrand SA Réunion d'analystes trimestrielle (08:30)
LNA Sante Chiffre d'affaires 1er trimestre
Mcdonald's Corporation Résultats du 1er trimestre
Schneider Electric Assemblée générale annuelle
Totalenergies Gabon Assemblée générale annuelle
Valneva Résultats du 1er trimestre
Viel Et Compagnie Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)

Valeurs associées

AB INBEV
64,400 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
ACTEOS (EX DATATRONIC)
0,8980 EUR Euronext Paris +2,05%
AIR LIQUIDE
183,080 EUR Euronext Paris +1,37%
ARKEMA
62,000 EUR Euronext Paris +1,06%
AXA
40,940 EUR Euronext Paris +1,76%
BENETEAU
6,830 EUR Euronext Paris +1,49%
BILENDI
15,100 EUR Euronext Paris +1,07%
BMW
77,920 EUR XETRA +0,46%
BNP PARIBAS
89,230 EUR Euronext Paris -1,41%
BONDUELLE
8,650 EUR Euronext Paris +1,17%
BOUYGUES
50,280 EUR Euronext Paris +1,35%
BROADPEAK
2,240 EUR Euronext Paris +0,90%
CA TOULOUSE 31 CCI
123,000 EUR Euronext Paris -3,91%
COTY RG-A
2,475 USD NYSE +0,41%
DELFINGEN
30,500 EUR Euronext Paris +3,04%
EDENRED
21,280 EUR Euronext Paris -0,88%
EDILIZIACROB
3,810 EUR MIL 0,00%
ELIS
26,260 EUR Euronext Paris +1,55%
EMEIS
14,330 EUR Euronext Paris -0,28%
ENEL
9,924 EUR MIL 0,00%
ENGIE
28,070 EUR Euronext Paris +4,93%
EURAZEO
46,360 EUR Euronext Paris +0,48%
FACEPHI BIOMETR
2,2500 EUR Sibe -2,17%
FERMENTALG
0,5800 EUR Euronext Paris +3,57%
FERRARI
293,350 EUR MIL 0,00%
FIGEAC AERO
9,930 EUR Euronext Paris +1,12%
GAUMONT
99,000 EUR Euronext Paris -1,98%
HEXAOM
33,500 EUR Euronext Paris -5,10%
ICAPE HOLDING
4,9900 EUR Euronext Paris +0,40%
IMMOB DASSAULT
50,400 EUR Euronext Paris +1,20%
INTESA SANPAOLO
5,775 EUR MIL 0,00%
JCDECAUX
18,900 EUR Euronext Paris +0,64%
KAUFMAN ET BROAD
27,650 EUR Euronext Paris +0,55%
KLEPIERRE
34,460 EUR Euronext Paris +0,29%
KON AH DEL
40,020 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
22,390 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
LAGARDERE SA
18,540 EUR Euronext Paris -0,32%
LEGRAND
151,800 EUR Euronext Paris +1,57%
LNA SANTE
28,800 EUR Euronext Paris -0,69%
LOUIS HACHETTE GROUP
1,651 EUR Euronext Paris -0,36%
MCDONALD'S
286,620 USD NYSE -2,40%
NEURONES
35,950 EUR Euronext Paris 0,00%
NRJ GRP
7,140 EUR Euronext Paris -0,56%
OENEO
9,080 EUR Euronext Paris +0,67%
OMER-DECUGIS & CIE
8,860 EUR Euronext Paris -0,45%
ROBERTET
800,000 EUR Euronext Paris +0,76%
ROBERTET CI E87
699,0000 EUR Euronext Paris +1,01%
RUBIS
35,120 EUR Euronext Paris +1,21%
SCHNEIDER ELECTRIC
268,600 EUR Euronext Paris -1,09%
SCOR
31,720 EUR Euronext Paris +1,54%
SELECTIRENTE
83,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
SPARTOO
0,2250 EUR Euronext Paris -2,17%
TECHNIP ENERGIES
40,300 EUR Euronext Paris -0,05%
TOTALENERG GAB
231,000 EUR Euronext Paris +0,65%
TRIGANO
156,300 EUR Euronext Paris +1,63%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
103,100 EUR Euronext Paris +0,54%
VALNEVA
2,312 EUR Euronext Paris -0,69%
VEOLIA
35,940 EUR Euronext Paris +3,25%
VICAT
60,000 EUR Euronext Paris +0,67%
VIEL
18,6600 EUR Euronext Paris -0,43%
VIRIDIEN
144,700 EUR Euronext Paris +1,69%
YOUNITED FINL
7,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
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    La chaîne américaine de magasins de jeux vidéo GameStop a adressé dimanche au site de vente sur internet eBay une offre de rachat non sollicitée portant sur environ 55,5 milliards de dollars pour "en faire un vrai concurrent" du géant Amazon. Le groupe a précisé ... Lire la suite

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