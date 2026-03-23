 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 07:15

date société événement
23/03/2026 Abivax Résultats annuels
Spartoo Résultats annuels
24/03/2026 Abc Arbitrage Réunion d'analystes annuelle (11:30)
Crossject Résultats annuels (Après clôture)
Entech Résultats annuels
Francaise de l'Energie Résultats du 1er semestre
Nrj Group Résultats annuels (Après clôture)
Prodways Group Résultats annuels (Après clôture)
Renault Assemblée générale extraordinaire (10:00)
Robertet Réunion Investisseurs/Road Show
Robertet Ci Réunion Investisseurs/Road Show
Sartorius Stedim Biotech Assemblée générale ordinaire
Streamwide Résultats annuels (Après clôture)
Totalenergies Gabon Résultats annuels
Transgene Résultats annuels
25/03/2026 Arverne Group Résultats annuels (Après clôture)
Claranova Résultats du 1er semestre
Crcam Morbihan Cci Assemblée générale annuelle (15:30)
Crcam Paris Et Idf Assemblée générale annuelle (10:30)
Crossject Réunion d'analystes annuelle (11:30)
Ecomiam Assemblée générale annuelle
Entreparticuliers.com Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Ferm.Cas.Mun.Canne Assemblée générale annuelle (14:30)
Groupe Crit Résultats annuels
Groupe Partouche Assemblée générale annuelle (10:00)
Hot.Majestic Canne Assemblée générale annuelle (16:00)
LNA Sante Résultats annuels
macompta.fr Assemblée générale extraordinaire (09:30)
Nextedia Résultats annuels
Quadient Résultats annuels (Après clôture)
Racing Force Résultats annuels
Showroomprive Résultats annuels
Trigano Chiffre d'affaires 1er semestre
26/03/2026 Advicenne Résultats annuels (Après clôture)
Agripower Résultats du 1er semestre
Archos Résultats annuels
Argan Assemblée générale ordinaire
Arverne Group Réunion d'analystes annuelle
Cegedim Résultats annuels (Après clôture)
Crcam Ille-Vil.Cci Assemblée générale annuelle (15:30)
Crcam Loire Hte L. Assemblée générale annuelle (09:30)
Crcam Norm.Seine Assemblée générale annuelle
Emova Group Assemblée générale annuelle (16:00)
GenSight Biologics Résultats annuels
Graines Voltz Assemblée générale annuelle (10:00)
Hexaom Résultats annuels (Après clôture)
High Co Résultats annuels (10:00)
Hoffmann Résultats annuels
Icape Holding Résultats annuels (Avant ouverture)
Innate Pharma Résultats annuels
It Link Résultats annuels
LNA Sante Réunion d'analystes annuelle
Logic Instrument Résultats annuels
Memscap Résultats annuels
Netgem Résultats annuels (Avant ouverture)
Racing Force Réunion d'analystes annuelle
Roche Bobois Réunion d'analystes annuelle (11:30)
Showroomprive Assemblée générale annuelle (10:00)
Signaux Girod Assemblée générale annuelle (10:00)
Stif Résultat du annuel
27/03/2026 Actia Group Résultats annuels (07:00)
Agripower Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
Artois Nom. Résultats annuels
CA Toulouse 31 Assemblée générale annuelle (14:00)
Cegedim Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Courbet Heritage Assemblée générale mixte (14:00)
CRCAM Brie Pic2CCI Assemblée générale annuelle
Crcam Langued Cci Assemblée générale annuelle
Crcam Sud R.A.Cci Assemblée générale annuelle (09:30)
Crcam Touraine Cci Assemblée générale annuelle (10:00)
Ediliziacrobatica Résultats annuels
Hexaom Réunion d'analystes annuelle
Moncey Fin. Nom. Résultats annuels
MyHotelMatch Assemblée générale annuelle
Parrot Résultats annuels
Piscines Desjoyaux Assemblée générale ordinaire (10h30)
Vantiva Résultats annuels
Vetoquinol Réunion d'analystes annuelle (Avant ouverture)
Viel Et Compagnie Résultats annuels (Avant ouverture)
Virtualware Résultats annuels

Valeurs associées

ABC ARBITRAGE
5,750 EUR Euronext Paris -1,88%
ABIVAX
109,400 EUR Euronext Paris +3,21%
ACTIA GROUP
3,020 EUR Euronext Paris -0,98%
ADVICENNE
1,810 EUR Euronext Paris -2,48%
AGRIPOWER
1,360 EUR Euronext Paris -7,48%
ARCHOS
0,1946 EUR Euronext Paris -2,21%
ARGAN
61,700 EUR Euronext Paris -1,12%
ARTOIS
8 550,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
ARVERNE
5,100 EUR Euronext Paris +0,99%
CA TOULOUSE 31 CCI
112,800 EUR Euronext Paris +1,71%
CASINO CANNES
2 000,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
CEGEDIM
9,1000 EUR Euronext Paris -4,61%
CLARANOVA
0,6660 EUR Euronext Paris +7,07%
COURBET HERITAGE
1,3500 EUR Euronext Paris 0,00%
CRCAM BRIE PIC2CCI
26,800 EUR Euronext Paris -1,11%
CRCAM ILLE CCI
101,000 EUR Euronext Paris -0,49%
CRCAM LANGUEDOC
79,990 EUR Euronext Paris -0,01%
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
99,500 EUR Euronext Paris -0,80%
CRCAM MORBIHAN CCI
102,220 EUR Euronext Paris -0,74%
CRCAM NOR.SE.CCI
137,500 EUR Euronext Paris -1,08%
CRCAM PARIS ET IDF
111,800 EUR Euronext Paris -1,06%
CRCAM SRA CI
193,000 EUR Euronext Paris -2,04%
CRCAM TOURAINE CCI
123,040 EUR Euronext Paris +0,59%
CRIT
61,200 EUR Euronext Paris +0,33%
CROSSJECT
2,130 EUR Euronext Paris +5,71%
ECOMIAM
1,9700 EUR Euronext Paris -1,50%
EDILIZIACROB
4,190 EUR MIL 0,00%
EMOVA GRP
0,6300 EUR Euronext Paris -0,79%
ENTECH
9,490 EUR Euronext Paris +2,37%
ENTREPARTICULIERS.COM
1,0400 EUR Euronext Paris -0,95%
FINANCIERE MONCEY
138,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
FRANCAISE DE L'ENERGIE
39,200 EUR Euronext Paris +1,82%
GENSIGHT BIOLOGICS
0,0868 EUR Euronext Paris +3,58%
HEXAOM
29,700 EUR Euronext Paris -1,00%
HIGH CO
3,490 EUR Euronext Paris +0,29%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,750 EUR Euronext Paris +1,06%
HOTEL MAJESTIC CANNES
6 150,0000 EUR Euronext Paris -6,82%
ICAPE HOLDING
4,210 EUR Euronext Paris -0,94%
INNATE PHARMA
1,0740 EUR Euronext Paris -6,93%
IT LINK
16,700 EUR Euronext Paris -1,76%
LNA SANTE
25,600 EUR Euronext Paris -0,39%
LOGIC INSTRUMENT
2,190 EUR Euronext Paris -0,45%
MACOMPTA.FR
5,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
MEMSCAP REGPT
4,540 EUR Euronext Paris 0,00%
MYHOTELMATCH
0,2240 EUR Euronext Paris -3,86%
NETGEM
0,6800 EUR Euronext Paris -10,53%
NEXTEDIA
0,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
NRJ GRP
6,760 EUR Euronext Paris -0,29%
PARROT
10,850 EUR Euronext Paris +8,50%
PARTOUCHE
18,000 EUR Euronext Paris -1,64%
PISCINES DESJOYAUX
12,000 EUR Euronext Paris +0,84%
PRODWAYS
0,7520 EUR Euronext Paris +3,01%
QUADIENT
12,660 EUR Euronext Paris -1,09%
RACING FORCE
4,500 EUR MIL 0,00%
RENAULT
27,640 EUR Euronext Paris +1,17%
ROBERTET
783,000 EUR Euronext Paris -0,89%
ROBERTET CI E87
680,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
ROCHE BOBOIS
23,5000 EUR Euronext Paris -5,24%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
164,4000 EUR Euronext Paris -4,06%
SHOWROOMPRIVE
0,7000 EUR Euronext Paris +6,38%
SIGNAUX GIROD
18,850 EUR Euronext Paris +6,50%
SPARTOO
0,2500 EUR Euronext Paris +1,63%
STIF
58,800 EUR Euronext Paris -0,51%
STREAMWIDE
67,600 EUR Euronext Paris -2,03%
TOTALENERG GAB
227,000 EUR Euronext Paris -2,99%
TRANSGENE
0,7480 EUR Euronext Paris +0,54%
TRIGANO
143,600 EUR Euronext Paris -0,62%
VANTIVA
0,1080 EUR Euronext Paris -0,55%
VETOQUINOL
78,600 EUR Euronext Paris -1,13%
VIEL
15,9500 EUR Euronext Paris -1,24%
VIRTUALWARE
5,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
VOLTZ (GRAINES)
18,000 EUR Euronext Paris 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • VIRBAC SA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    VIRBAC SA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 23.03.2026 07:26 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • UBISOFT : Retour possible sur les supports
    UBISOFT : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 23.03.2026 07:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • CREDIT AGRICOLE : La tendance baissière peut reprendre
    CREDIT AGRICOLE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 23.03.2026 07:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA : Baissier mais survendu
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 23.03.2026 07:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank