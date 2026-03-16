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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 07:12

date société événement
16/03/2026 Valneva Résultats annuels
17/03/2026 Bollore Résultats annuels
Poulaillon Assemblée générale annuelle (Après clôture)
Virbac Résultats annuels (Après clôture)
18/03/2026 Aubay Résultats annuels
Bastide Le Confort Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Beneteau Résultats annuels (Après clôture)
Burelle Résultats annuels
Deezer Résultats annuels (Après clôture)
Drone Volt Résultats annuels (Après clôture)
Exail technologies Résultats annuels (Après clôture)
Infotel Résultats annuels
Jacquet Metals Résultats annuels
Mersen Réunion d'analystes annuelle
Mr Bricolage Résultat du annuel (Après clôture)
Touax Réunion d'analystes annuelle (17:30)
Virbac Réunion d'analystes annuelle
19/03/2026 Ateme Résultats annuels
Aubay Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Balyo Résultats annuels (Après clôture)
Bastide Le Confort Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
Chargeurs Invest Résultat du annuel
Deezer Réunion d'analystes annuelle (09:30)
Enel SpA Résultats annuels
HDF (Hydrogene de France) Réunion d'analystes annuelle (Après clôture)
I2S Résultats annuels
Infotel Réunion d'analystes annuelle
Maison Clio Blue Assemblée générale annuelle (09:00)
Samse Résultats annuels
Teract Résultat du 1er semestre (Avant ouverture)
Wallix Résultats annuels
20/03/2026 Cellectis Résultats annuels
Crcam Atl.Vend.Cci Assemblée générale annuelle
Samse Réunion d'analystes annuelle
Soditech Ing. Résultats annuels
Wallix Réunion d'analystes annuelle (09:30)

Valeurs associées

ATEME
6,680 EUR Euronext Paris -2,34%
AUBAY
42,550 EUR Euronext Paris -1,73%
BALYO
0,5980 EUR Euronext Paris +0,34%
BASTIDE LE CONFORT MED.
23,800 EUR Euronext Paris -0,21%
BENETEAU
6,680 EUR Euronext Paris -1,62%
BOLLORE SE
4,418 EUR Euronext Paris +0,32%
BURELLE
381,000 EUR Euronext Paris -0,78%
CELLECTIS
3,150 EUR Euronext Paris -1,25%
COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
9,550 EUR Euronext Paris -2,55%
DEEZER
1,110 EUR Euronext Paris +0,91%
DRONE VOLT
0,5300 EUR Euronext Paris -4,85%
ENEL
9,710 EUR MIL 0,00%
EXAIL TECH
127,600 EUR Euronext Paris -0,31%
HYDROGENE DE FRANCE
3,700 EUR Euronext Paris -1,86%
I2S
6,3500 EUR Euronext Paris 0,00%
INFOTEL
36,300 EUR Euronext Paris -1,09%
JACQUET METALS
21,850 EUR Euronext Paris -0,91%
LOIRE ATL.VEND.CCI
131,0000 EUR Euronext Paris -1,50%
MAISON CLIO
1,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
MERSEN
24,850 EUR Euronext Paris -1,97%
MR BRICOLAGE
4,7200 EUR Euronext Paris -2,28%
POULAILLON
6,8500 EUR Euronext Paris 0,00%
SAMSE
120,0000 EUR Euronext Paris -2,44%
SODITECH
7,450 EUR Euronext Paris +3,47%
TERACT
3,1200 EUR Euronext Paris 0,00%
TOUAX
4,410 EUR Euronext Paris 0,00%
VALNEVA
4,544 EUR Euronext Paris +0,80%
VIRBAC
331,000 EUR Euronext Paris -1,05%
WALLIX GROUP
22,850 EUR Euronext Paris -2,56%
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