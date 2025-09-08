|date
|09/09/2025
|Entech
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Fleury Michon
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Groupe Partouche
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Interparfums
|Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
|Kering
|Assemblée générale mixte (15h00)
|Lanson-BCC
|Résultats 1er semestre
|Lighton
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Rubis
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Vialife
|Assemblée générale mixte (11h00)
|10/09/2025
|Carmat
|Résultats 1er semestre
|Chargeurs
|Résultats 1er semestre
|Cogelec
|Assemblée générale ordinaire (08h00)
|Egide
|Assemblée générale mixte (11h00)
|EuropaCorp
|Assemblée générale mixte (10h00)
|Haffner Energy
|Assemblée générale ordinaire
|High Co
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Inditex SA
|Résultats
|Les Hotels Baverez
|Résultats 1er semestre
|Neurones
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Sergeferrari Group
|Résultats 1er semestre
|Sogeclair
|Résultats 1er semestre
|Spineguard
|Résultats 1er semestre
|Sword Group
|Résultats 1er semestre
|11/09/2025
|Acteos
|Résultats 1er semestre
|Antin infra Partn
|Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
|Fermentalg
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Medincell
|Assemblée générale extraordinaire (18h00)
|Robertet
|Résultats 1er semestre
|Roche Bobois
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Vetoquinol
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Vranken-Pommery
|Résultats 1er semestre
|12/09/2025
|Lexibook Linguist.
|Assemblée générale ordinaire (14h30)
|Poujoulat
|Assemblée générale ordinaire (14h30)
|Virbac
|Résultats 1er semestre
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 07:30
