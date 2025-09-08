 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 712,50
+0,42%
Indices
Chiffres-clés

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 07:30

date société événement
09/09/2025 Entech Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Fleury Michon Résultats 1er semestre (Après clôture)
Groupe Partouche Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Interparfums Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
Kering Assemblée générale mixte (15h00)
Lanson-BCC Résultats 1er semestre
Lighton Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Rubis Résultats 1er semestre (Après clôture)
Vialife Assemblée générale mixte (11h00)
10/09/2025 Carmat Résultats 1er semestre
Chargeurs Résultats 1er semestre
Cogelec Assemblée générale ordinaire (08h00)
Egide Assemblée générale mixte (11h00)
EuropaCorp Assemblée générale mixte (10h00)
Haffner Energy Assemblée générale ordinaire
High Co Résultats 1er semestre (Après clôture)
Inditex SA Résultats
Les Hotels Baverez Résultats 1er semestre
Neurones Résultats 1er semestre (Après clôture)
Sergeferrari Group Résultats 1er semestre
Sogeclair Résultats 1er semestre
Spineguard Résultats 1er semestre
Sword Group Résultats 1er semestre
11/09/2025 Acteos Résultats 1er semestre
Antin infra Partn Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
Fermentalg Résultats 1er semestre (Après clôture)
Medincell Assemblée générale extraordinaire (18h00)
Robertet Résultats 1er semestre
Roche Bobois Résultats 1er semestre (Après clôture)
Vetoquinol Résultats 1er semestre (Après clôture)
Vranken-Pommery Résultats 1er semestre
12/09/2025 Lexibook Linguist. Assemblée générale ordinaire (14h30)
Poujoulat Assemblée générale ordinaire (14h30)
Virbac Résultats 1er semestre

Valeurs associées

ACTEOS (EX DATATRONIC)
1,1500 EUR Euronext Paris 0,00%
ANTIN INFRA. PARTNERS
11,0400 EUR Euronext Paris 0,00%
CARMAT
0,1288 EUR Euronext Paris 0,00%
COGELEC
28,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
11,4800 EUR Euronext Paris 0,00%
EGIDE
0,5440 EUR Euronext Paris 0,00%
ENTECH
7,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
EUROPACORP
0,3560 EUR Euronext Paris 0,00%
FERMENTALG
0,4930 EUR Euronext Paris 0,00%
FLEURY MICHON
25,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,2440 EUR Euronext Paris 0,00%
HIGH CO
3,5300 EUR Euronext Paris 0,00%
HOTEL REGINA PARIS
84,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
INDITEX
41,9600 EUR Sibe 0,00%
INTERPARFUMS
30,2400 EUR Euronext Paris 0,00%
KERING
237,3500 EUR Euronext Paris 0,00%
LANSON-BCC
37,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
LEXIBOOK LINGUIST
5,300 EUR Euronext Paris 0,00%
LIGHTON
8,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
MEDINCELL
16,9400 EUR Euronext Paris 0,00%
NEURONES
39,6500 EUR Euronext Paris 0,00%
PARTOUCHE
18,8500 EUR Euronext Paris 0,00%
POUJOULAT
8,3800 EUR Euronext Paris 0,00%
ROBERTET
802,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
ROCHE BOBOIS
32,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
RUBIS
28,0200 EUR Euronext Paris 0,00%
SERGE FERRARI
6,1200 EUR Euronext Paris 0,00%
SOGECLAIR
24,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
SPINEGUARD
0,0896 EUR Euronext Paris 0,00%
SWORD GROUP
33,8500 EUR Euronext Paris 0,00%
VETOQUINOL
75,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
VIALIFE
12,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
VIRBAC
324,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
VRANKEN-POMMERY MO.
12,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
