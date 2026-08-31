|date
|société
|événement
|31/08/2026
|Dekuple
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
|Delta Plus Group
|Résultats du 1er semestre
|Freelance.com
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Memscap
|Résultats du 1er semestre
|02/09/2026
|Europlasma
|Assemblée générale annuelle (12:00)
|Figeac Aero
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Racing Force
|Assemblée générale mixte
|03/09/2026
|Bastide Le Confort
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Emova Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Orege
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Samse
|Résultats du 1er semestre
|STEF
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Vivendi
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Voltalia
|Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
|04/09/2026
|Cofidur
|Résultats du 1er semestre
|Samse
|Réunion d'analystes semestrielle
|Viel Et Compagnie
|Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
Valeurs associées
|22,0000 EUR
|Euronext Paris
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|282,000 EUR
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|34,0000 EUR
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|0,8050 EUR
|Euronext Paris
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|0,0006 EUR
|Euronext Paris
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|10,5200 EUR
|Euronext Paris
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|2,7000 EUR
|Euronext Paris
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|4,7850 EUR
|Euronext Paris
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|0,2770 EUR
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|5,100 EUR
|MIL
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|119,0000 EUR
|Euronext Paris
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