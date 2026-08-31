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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 07:19
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date société événement
31/08/2026 Dekuple Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
Delta Plus Group Résultats du 1er semestre
Freelance.com Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Memscap Résultats du 1er semestre
02/09/2026 Europlasma Assemblée générale annuelle (12:00)
Figeac Aero Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Racing Force Assemblée générale mixte
03/09/2026 Bastide Le Confort Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Emova Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Orege Assemblée générale annuelle (10:00)
Samse Résultats du 1er semestre
STEF Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Vivendi Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Voltalia Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
04/09/2026 Cofidur Résultats du 1er semestre
Samse Réunion d'analystes semestrielle
Viel Et Compagnie Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)

Valeurs associées

BASTIDE LE CONFORT MED.
22,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
COFIDUR
282,000 EUR Euronext Paris 0,00%
DEKUPLE
23,900 EUR Euronext Paris 0,00%
DELTA PLUS GRP
34,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
EMOVA GRP
0,8050 EUR Euronext Paris 0,00%
EUROPLASMA
0,0006 EUR Euronext Paris 0,00%
FIGEAC AERO
10,5200 EUR Euronext Paris 0,00%
FREELANCE.COM
2,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
MEMSCAP REGPT
4,7850 EUR Euronext Paris 0,00%
OREGE
0,2770 EUR Euronext Paris 0,00%
RACING FORCE
5,100 EUR MIL 0,00%
SAMSE
119,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
STEF
126,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
VIEL
18,9400 EUR Euronext Paris 0,00%
VIVENDI
1,6290 EUR Euronext Paris 0,00%
VOLTALIA
6,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
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