Calendrier des publications boursières 2026
La société Mint (FR0004172450 - ALMIN) fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, publie le calendrier de parution de sa communication financière pour l’exercice 2026.
Chiffre d’affaires et Résultats annuels 2025
Mercredi 15 avril 2026 après Bourse
Chiffre d’affaires et Résultats semestriels 2026
Mercredi 14 octobre 2026 après Bourse
Coté sur Euronext Growth by Euronext™ ISIN : FR0004172450
Code mnémonique : ALMIN
www.mint.eco
Investisseurs :
Benjamin LEHARI
Benjamin.lehari@seitosei-actifin.com
06 07 30 93 72
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer