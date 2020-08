Calendrier de communication financière

du 2ème semestre 2020



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT), The Imaging Phenomics Company® annonce la date de publication de ses résultats semestriels 2020 :





Publication Date

Résultats semestriels 2020 14 Octobre 2020 *



* Diffusion après clôture des marchés



Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth. Code ISIN : FR0011049824- Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. Plus d'informations sur www.mediantechnologies.com