Calendrier de communication financière 2021

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international, annonce son calendrier de communication financière 2021 :

o 25 février 2021 : Chiffre d'affaires de l'exercice 2020

o 29 avril 2021 : Résultats annuels 2020

o 22 septembre 2021 : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021

o 28 octobre 2021 : Résultats semestriels 2021

NB : Toutes les dates de publication annoncées s'entendent après clôture de bourse