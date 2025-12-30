CALC commande 30 avions A320neo supplémentaires à Airbus
Il s'agit là de la 5e commande passée par ce client auprès du constructeur aéronautique européen, portant le nombre total d'avions Airbus commandés par CALC depuis 2012 à 282, dont 203 sont des appareils de la famille A320neo.
"Cet engagement renforce CALC en tant que loueur avec les avions monocouloirs les plus efficaces, polyvalents et demandés par leurs clients", commente Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes Airbus pour les avions commerciaux.
La famille A320 a remporté plus de 19 000 commandes dans le monde. Comme pour tous les avions Airbus, ses appareils peuvent fonctionner avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable (SAF), Airbus visant à atteindre les 100% d'ici 2030.
Valeurs associées
|198,0000 EUR
|Euronext Paris
|+1,02%
