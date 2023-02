Calamos s’associe à une star de la NBA pour son nouvel ETF

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d’actifs américain Calamos Investments s’est adjoint les services de l’un des basketteurs les plus connus de la ligue américaine de basket NBA pour lancer un nouveau fonds indiciel coté (ETF). La firme s’est associée à Giannis Antetokounmpo, joueur grec des Bucks de Milwaukee, pour la cotation de l’ETF Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities à la Bourse de New York.

Le conseiller en investissement de l’ETF est une joint-venture baptisée Calamos Antetokounmpo Asset Management LLC, qui attribuera une portion de ses revenus à des œuvres de bienfaisance. Celles-ci pourraient être en lien avec l’éducation financière ou encore le développement de jeunes individus issus de communautés défavorisées.

L’ETF est activement géré par Tony Tursich, James Madden et Beth Williamson. Son portefeuille est constitué d’actions de marchés développés et émergents dans lesquelles l’équipe de gestion voit un gros potentiel de croissance et alignées sur la notation ESG interne de Calamos.