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Cal-Maine Foods conclut un accord avec le ministère américain de la Justice et plusieurs États dans le cadre d'une enquête sur les prix des œufs
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 04:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cal-Maine Foods CALM.O a annoncé lundi avoir conclu un accord pour régler les plaintes déposées par le ministère américain de la Justice et les procureurs généraux de 17 États, à la suite d'une enquête visant à déterminer si des producteurs d'œufs avaient échangé des informations sur les offres afin de manipuler un indice de prix du secteur.

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