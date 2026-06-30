Cal-Maine Foods conclut un accord avec le ministère américain de la Justice et plusieurs États dans le cadre d'une enquête sur les prix des œufs

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Cal-Maine Foods CALM.O a annoncé lundi avoir conclu un accord pour régler les plaintes déposées par le ministère américain de la Justice et les procureurs généraux de 17 États, à la suite d'une enquête visant à déterminer si des producteurs d'œufs avaient échangé des informations sur les offres afin de manipuler un indice de prix du secteur.