Cal-Maine et d'autres entreprises seraient sur le point de conclure un accord dans le cadre de l'enquête du ministère américain de la Justice sur la fixation des prix des œufs, selon Bloomberg News

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Cal-Maine Foods CALM.O et d'autres fournisseurs d'œufs sont sur le point de trouver un accord dans le cadre d'une enquête menée par le ministère américain de la Justice et un groupe bipartite d'États concernant des allégations de coordination illégale des prix, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Le ministère de la Justice et les États seraient également sur le point de parvenir à un accord avec Hickmans’s Egg Ranch et Versova, ajoute l’article.