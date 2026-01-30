CaixaBank salué pour des bénéfices et un dividende en hausse
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 16:39
L'établissement valencien a dévoilé un bénéfice net de 5,89 MdsEUR pour l'exercice écoulé, en augmentation de 1,8%, "une forte dynamique commerciale ayant porté une croissance robuste de l'activité dans un contexte de bas taux d'intérêt".
Servant 20,7 millions de clients en Espagne et au Portugal, CaixaBank revendique notamment un "volume de nouvelles affaires de 1 100 MdsEUR à fin 2025, après une croissance de 6,9%, avec une performance positive à la fois en prêts et en fonds de clients".
"L'année 2025 a été grande pour CaixaBank, au cours de laquelle nous avons surpassé les objectifs fixés en début d'année", souligne son CEO Gonzalo Gortazar. "Aussi, nous avons relevé les objectifs de croissance et de rentabilité dans notre plan stratégique".
Valeurs associées
|11,1150 EUR
|Sibe
|+6,62%
