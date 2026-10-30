Caixabank relève son objectif de rentabilité après un T3 au-dessus des attentes

Caixabank CABK.MC a relevé vendredi son objectif de rentabilité pour 2026 après avoir affiché un bénéfice net supérieur aux attentes au troisième trimestre, porté par la solide performance de son activité d'assurance et la hausse des revenus liés aux prêts.

Le groupe espagnol table désormais sur un rendement des capitaux propres tangibles (ROTE), un indicateur de rentabilité, à environ 19% sur l'exercice, contre un niveau antérieur attendu au-dessus de 18%.

La plus grande banque du pays en termes d'actifs nationaux a enregistré une hausse de 21,7% de son bénéfice net en glissement annuel, à 1,76 milliard d'euros pour la période de juillet à septembre. Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un bénéfice net de 1,63 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires de l'assurance a progressé de 11,7% en glissement annuel au cours du trimestre et les revenus de commissions ont augmenté de 7,2%.

Le produit net d'intérêts, qui mesure les revenus des prêts moins le coût des dépôts, a progressé de 4,6% au cours du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, pour s'établir à 2,8 milliards d'euros. Les analystes tablaient environ sur 2,81 milliards d'euros.

La banque a réaffirmé ses autres prévisions pour 2026, tablant sur des revenus de crédit supérieurs à 11 milliards d’euros, contre 10,67 milliards d’euros en 2025.

(Rédigé par Jesús Aguado ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)