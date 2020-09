Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caixabank pourrait offrir une prime de 15% à 22% pour Bankia Reuters • 14/09/2020 à 20:34









CAIXABANK POURRAIT OFFRIR UNE PRIME DE 15% À 22% POUR BANKIA MADRID (Reuters) - Caixabank pourrait offrir une prime comprise entre 15% et 22% calculée par rapport à la valeur moyenne du titre Bankia au cours des trois derniers mois pour acquérir la participation détenue par l'Etat espagnol, a déclaré lundi une source proche des discussions. Une telle offre valoriserait cette participation, qui se situe à hauteur de 61,8%, à 4 milliards d'euros, si la prime de 22% était appliquée. La source de Reuters et une autre source ont confié que les termes de l'accord pourraient être annoncés dès cette semaine, même s'ils ne sont pas encore finalisés. Ni Bankia ni Caixabank ni le ministère de l'Economie n'ont souhaité commenter ces informations. Caixabank et Bankia ont entamé des discussions qui pourraient aboutir à une fusion destinée à créer le premier groupe bancaire en Espagne et y accélérer le mouvement de consolidation. Le nombre de banques y est déjà passé de 55 à 12 depuis la crise financière de 2008 mais une accélération de la consolidation permettrait de réduire les coûts alors que le secteur souffre de la récession économique liée à la crise du coronavirus. (Jesus Aguado; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées BANKIA Sibe +0.66% CAIXABANK Sibe +0.45%