CaixaBank en chute, l'absence de relèvement d'objectifs déçoit

CaixaBank lâche 6,2% à 12,4 EUR à Madrid, dans le sillage d'une publication trimestrielle que Jefferies qualifie de "peu impressionnante", la banque d'affaires américaine manifestant en particulier sa déception face à l'absence de relèvement des objectifs de la part du groupe espagnol.

L'établissement financier fait part d'une augmentation de 8,5% de son résultat net au 1er semestre, à 3,2 MdsEUR, soutenue par une dynamique commerciale vigoureuse, à la fois en termes de prêts et de fonds de clients.

"Durant la période janvier-juin 2026, CaixaBank a maintenu un rythme soutenu de croissance commerciale ainsi que d'acquisition de clients, tout en augmentant régulièrement ses parts de marché", affirme le groupe.

CaixaBank revendique 20,9 millions de clients en Espagne et au Portugal via une plateforme de distribution omnicanale unique et un réseau de plus de 4 500 agences, et ses actifs totaux dépassent désormais 693 MdsEUR.

Une absence de relèvement des objectifs décevante pour Jefferies

Si le résultat net du 2e trimestre 2026, à 1,63 MdEUR, s'est révélé supérieur de 5% au consensus, selon Jefferies, celle-ci attribue cette performance à de meilleurs gains sur cessions, tandis que les revenus sont ressortis en ligne avec les attentes.

"L'absence de mise à jour des objectifs à ce stade constitue clairement une mauvaise surprise et est difficile à comprendre", juge surtout la banque américaine, qui met en avant certaines bonnes performances du 1er semestre.

En particulier, elle souligne les revenus d'intérêts nets de 5,4 MdsEUR au 1er semestre, avec des améliorations séquentielles attendues au 2e semestre, qui peuvent laisser espérer un potentiel de hausse par rapport à l'objectif de 11 MdsEUR.

"Cependant, nous pensons que les perspectives pour les revenus d'intérêts nets en 2027 et 2028 restent enthousiasmantes, pour ceux qui ont la patience d'attendre", tempère Jefferies, qui reste à l'achat sur le dossier.