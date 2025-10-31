BCE : l'Italie demande un euro plus faible pour faciliter les exportations

Face à un rapport euro/dollar américain qui pénalise la production européenne à l'export, la chef de la diplomatie italienne exhorte la BCE à réagir, pointant de possibles effets encore "plus lourds" que ceux des droits de douane.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

"La situation est de plus en plus difficile pour nos exportateurs". Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani a demandé vendredi 31 octobre à la Banque centrale européenne (BCE) d'abaisser ses taux pour "réduire la force de l'euro " afin de faciliter les exportations.

"Un dollar de plus en plus faible et un euro de plus en plus fort mettent en difficulté nos exportateurs, en plus des droits de douane", a déclaré Antonio Tajani lors d'une conférence de presse conjointe avec le commissaire européen au commerce Maros Sefcovic, de passage à Rome. Porté par les décisions outre-Atlantique, le taux de change entre euro et dollar américain a grimpé de plus de 10 points depuis le début de l'année 2025

"J'espère que l'on commencera à réfléchir aussi à la Banque centrale européenne, comme ils le font à la Banque centrale américaine, à une nouvelle réduction des taux, mais aussi à un nouveau rachat de dette sur le marché, pour permettre d'avoir plus de liquidités et réduire la force de l'euro", a poursuivi le ministre italien des Affaires étrangères.

"L'usine" italienne en souffrance

"Autrement, la situation est de plus en plus difficile pour nos exportateurs, et le coût de la différence entre le dollar et l'euro risque d'être encore plus lourd que les droits de douane", a précisé Antonio Tajani.

Troisième exportateur européen de biens vers les Etats-Unis, l'Italie pourrait voir ses ventes réduites dans ce pays de 16,7 milliards d'euros par an, notamment pour les machines-outils, boissons et automobiles, selon le syndicat patronal italien Confindustria. Pour Antonio Tajani, l'accord sur les droits de douane de 15% avec les Etats-Unis "est un bon accord". "Cependant, si les Américains abaissent de plus en plus la valeur du dollar, même ce bon accord risque d'être annulé sur un autre front".