Caixa: va prendre une participation de 5% dans Veolia information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 09:07









(CercleFinance.com) - Veolia et CriteriaCaixa, la société d'investissement de la Fondation la Caixa, annoncent que CriteriaCaixa entrera dans le capital de Veolia Environnement à hauteur de 5%.



CriteriaCaixa aura un représentant au Conseil d'Administration dans le cadre d'un pacte d'actionnaires.



'Avec un représentant au conseil d'administration de Veolia qui sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires, CriteriaCaixa, dans son rôle d'investisseur stratégique, soutiendra l'orientation stratégique, la gouvernance et l'indépendance de Veolia, tant au conseil d'administration qu'à l'assemblée générale des actionnaires' indique le groupe.





