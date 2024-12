Caisse des Dépôts et Consignations: Olivier Sichel nommé directeur général par intérim

(AOF) - La Caisse des Dépôts et Consignations annonce qu’Olivier Sichel est nommé directeur général par intérim, à la suite du départ d’Éric Lombard, nommé ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des Dépôts depuis 2020 et directeur de la Banque des Territoires assurera la gestion quotidienne de l’institution et le pilotage de ses missions d’intérêt général, tout en continuant à porter les projets stratégiques en cours.

Olivier Sichel, ancien élève de l'ENA (promotion Antoine-de-Saint-Exupéry, 1994), inspecteur des Finances, a rejoint la Caisse des Dépôts en 2018 après avoir été CEO de Wanadoo et associé du fonds Sofinnova.

La Caisse des Dépôts "remercie chaleureusement" Éric Lombard, son directeur général depuis 2017, affirmant que sous sa direction, elle a "renforcé son rôle central dans le financement du logement, de la transformation énergétique et de l'accompagnement des collectivités locales".