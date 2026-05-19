 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Caisse d'Epargne et de Prevoyance Rhone Alpes Lyon -- Full Year (87699793)
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 11:11

Caisse d'Epargne et de Prevoyance Rhone Alpes Lyon -- Full Year (87699793)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • IA : ce qui rassure et ce qui inquiète les investisseurs
    IA : ce qui rassure et ce qui inquiète les investisseurs
    information fournie par Boursorama 19.05.2026 11:39 

    Portés par les résultats des géants de la tech, les investissements dans l'intelligence artificielle continuent d'accélérer à un rythme inédit. Infrastructures, cloud, puces électroniques ou IA “agentique” : la révolution technologique semble s'intensifier, même ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris repasse au-dessus du seuil des 8.000 points
    information fournie par AFP 19.05.2026 11:28 

    La Bourse de Paris a ouvert en hausse mardi, portée par la dernière annonce du président américain Donald Trump de renoncer à des frappes prévues contre l'Iran, qui a endigué la montée des prix du pétrole et des taux d'intérêt. Vers 11H00, l'indice du CAC 40 repassait ... Lire la suite

  • Le ministre suédois de la Défense Pål Jonson (à gauche), le Premier ministre suédois Ulf Kristersson (centre) et le chef d’état-major des armées de la Suède, Michael Claesson, lors d'une conférence de presse à Stockholm, le 19 mai 2026 ( TT News Agency / Lars SCHRODER )
    En plein réarmement, la Suède va acheter quatre frégates au français Naval Group
    information fournie par AFP 19.05.2026 11:23 

    La Suède va acheter quatre frégates de défense et d'intervention (FDI) à l'entreprise française Naval Group pour plusieurs milliards d'euros, dans le cadre de son effort de réarmement entrepris depuis le début de la guerre en Ukraine et son adhésion à l'Otan en ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    ArcelorMittal vend 10% des actions de Vallourec, qui chute en Bourse
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.05.2026 11:15 

    Le géant de l'acier ArcelorMittal a annoncé mardi avoir vendu 10% des actions de Vallourec, dont il reste le premier actionnaire, ce qui faisait chuter le cours du spécialiste français des tubes sans soudure peu après l'ouverture de la Bourse de Paris. Ces 10% ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 055,48 +0,85%
Pétrole Brent
110,3 +0,56%
VALLOUREC
24,02 -7,86%
NANOBIOTIX
39,72 -7,02%
SOITEC
146,55 +4,49%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank