Cafom : hausse des profits annuels

(AOF) - Sur l’exercice 2029, clos fin septembre, Cafom a généré un résultat net part du groupe ressort de 15 millions d’euros contre 9,4 millions d’euros sur l’exercice précédent. Le groupe a enregistré sur l’exercice un résultat non courant de + 4,3 millions d’euros, principalement lié à la relance de la marque Habitat. Il comprend en effet la reprise de la provision sur la marque enregistrée l’année dernière, ainsi que les coûts du plan en faveur des clients lésés par l’ancien exploitant.

Ce montant intègre également un produit d'assurance de 1,7 million d'euros, à la suite d'un sinistre survenu en 2022.

L'Ebitda ajusté est passé en un an de 48,3 à 49,3 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer a progressé de 2,5% à 417,8 millions d'euros. Il a augmenté de 3,9% hors Nouvelle-Calédonie.

S'agissant des perspectives de son pôle Outre-mer, le groupe demeure "vigilant dans ce contexte marqué par la pression sur le pouvoir d'achat des consommateurs et les tensions sociales".

Concernant celles du pôle e-Commerce Europe continentale, Cafom "entend poursuivre une politique d'investissements raisonnés pour accompagner la croissance de la marque Habitat (...) et s'apprête à accélérer sur ses relais de croissance qui ont déjà fait leurs preuves, dont la place de marché". Celle-ci ouvrira en Pologne au 1er trimestre 2025 et permet plus largement d'accroître les revenus du pôle, à travers les commissions générées, les revenus publicitaires et les prestations logistiques. A ce titre, pour ses besoins propres et ceux de clients tiers, le pôle E-commerce Europe continentale a annoncé se doter d'une seconde plateforme logistique dans l'Allier, sous la forme d'un bail en état futur d'achèvement.

