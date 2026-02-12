 Aller au contenu principal
Cafom confirme sa dynamique au premier trimestre et s'intéresse à Brandt
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 18:20

Le groupe spécialisé dans l'ameublement enregistre un chiffre d'affaires de 123,7 MEUR, en hausse de 5%, dans un environnement toujours peu favorable aux dépenses d'équipement de la maison.

L'activité Outre-mer, qui représente un peu plus de la moitié des ventes, reste globalement stable avec 67,9 MEUR de chiffre d'affaires ( 0,3%). Dans un marché jugé morose, le groupe met en avant la résilience de son offre auprès des consommateurs ultramarins. Au 31 décembre 2025, le parc comptait 31 magasins, contre 32 un an plus tôt.

La dynamique est en revanche nettement plus soutenue dans le e-Commerce en Europe continentale. Le pôle affiche une croissance de 11,4%, à 55,8 MEUR. Vente-unique.com bénéficie à la fois de la bonne tenue de son offre, de l'accélération des ventes de la marque Habitat et d'une progression toujours soutenue à l'international. La place de marché poursuit également son expansion, désormais présente dans 11 pays européens, avec trois nouvelles ouvertures prévues en 2026 (Danemark, Suède, Norvège).

Cafom souligne enfin la mise en service progressive de sa nouvelle plateforme logistique près de Moulins, qui portera sa capacité totale à 145 000 m² à l'été 2026, afin d'accompagner la croissance européenne.

Par ailleurs, le groupe a déposé une offre de reprise partielle sur des actifs et l'ensemble des marques du groupe Brandt, actuellement en liquidation judiciaire. En cas de succès, l'opération pourrait être financée sans recours au marché, compte tenu du faible niveau d'endettement.

